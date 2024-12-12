Gabar'daki Keşifte Şehitler Anıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Gabar'daki Keşifte Şehitler Anıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'daki petrol keşfinin yıl dönümünde şehitleri andı.

12.12.2024 12:47
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'daki petrol keşfinin yıl dönümünde şehitleri andı.

Bayraktar, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, adı şehit düştüğü Gabar'da yaşatılan Astsubay Esma Çevik'in annesi Nebahat Gözüaydın nezdinde şehit ailelerine şükranlarını sunduğunu ifade etti.

Bu vesileyle Türkiye'nin bağımsızlığı ve bütünlüğü için tüm şehitleri rahmet ve minnetle andığını belirten Bayraktar, paylaşımında şunları kaydetti:

"Adını şehit düştüğü Gabar'da yaşattığımız Kahraman Astsubay Esma Çevik'in kıymetli annesi Nebahat Gözüaydın nezdinde şehitlerimizin bizlere en değerli emaneti ailelerimize şükranlarımı sunuyorum. Ülkemizin bağımsızlığı ve bütünlüğü için şehit düşen tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle bir kez daha anıyorum. Gabar'daki petrol keşfimizin yıl dönümünde bu aziz millet ve memleket için hiç durmadan, dinlenmeden çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

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