Bakan Bayraktar, Maden İşçilerini Kabul Etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Maden İşçileri Sendikası Başkanı Nurettin Akçul ile Doruk Madencilik bünyesinde çalışan maden işçilerini kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bayraktar, görüşmede madencilerin karşılaştıkları sorunları ve taleplerini detaylıca ele aldıklarını belirtti.

Sendika ve maden işçileri ile görüşmesinin ardından da değerlendirmede bulunan Bakan Bayraktar, "İşçi kardeşlerimizin haklarını eksiksiz alabilmesi noktasında ilgili taraflarla temaslarımızı sürdürüyoruz. Maden emekçilerimizin tüm alacakları ödenene ve mağduriyetleri tamamen giderilene kadar da sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.