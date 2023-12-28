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Bakan Bayraktar: Sanayiye tahsis edilen 26 bin megavatlık rüzgar ve güneş enerjisi kapasitesi hayata geçmeli - Son Dakika
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Bakan Bayraktar: Sanayiye tahsis edilen 26 bin megavatlık rüzgar ve güneş enerjisi kapasitesi hayata geçmeli

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, bugüne kadar sanayi kuruluşlarına tahsis edilen fakat faaliyete geçmeyen 26 bin megavat rüzgar ve güneş enerjisi kapasitesinin olduğunu belirtti. Bayraktar, sanayicilere bu kapasiteleri bir an önce hayata geçirmeleri ve elektrik üretmeye başlamaları çağrısında bulundu. Ayrıca, doğal gaz arzında sıkıntı öngörülmediğini ve Türkiye'nin enerji verimliliği hedeflerini açıklayacakları 2024-2030 Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı'nın ocakta açıklanacağını söyledi. Bakan Bayraktar, yeni bir nükleer enerji çağının başladığını ve Türkiye'nin de 2035'e kadar 7 bin 200 megavat, 2050'ye kadar 20 bin megavatlık nükleer enerji kurulu güce ulaşmayı hedeflediğini ifade etti.

Bakan Bayraktar: Sanayiye tahsis edilen 26 bin megavatlık rüzgar ve güneş enerjisi kapasitesi hayata geçmeli
28.12.2023 - 14:57,
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bugüne kadar sanayi kuruluşlarına tahsis edilen fakat faaliyete geçmeyen 26 bin megavat rüzgar ve güneş enerjisi kapasitesinin olduğunu belirterek, "Bu yatırımların bir an önce hayata geçmesi bizim için fevkalade önemli. Sizlerden istirhamım, bu kapasiteleri bir an önce hayata geçirin ve elektrik üretmeye başlayın." dedi.

Bakan Bayraktar ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TOBB İkiz Kuleler'de gerçekleştirilen Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Buradaki konuşmasında OSB'lerin enerji üretimi ve tüketimindeki yerine değinen Bayraktar, Türkiye'de 2002'de doğal gaz ulaştırılan OSB sayısının sadece 7 olduğunu, bugün ise bu sayının 214'e çıktığını kaydederek, "Geçtiğimiz yıl sanayide doğal gaz tüketimi 13,4 milyar metreküp olarak gerçekleşti. Yani toplam tüketim içinde yüzde 25'lik pay sanayiye ait. Ayrıca ülkemizde tüketilen elektriğin içinde 108 milyar kilovatsaati yani yaklaşık yüzde 33'ü sanayide kullanılıyor." ifadelerini kullandı.

Öz tüketimde organize sanayi bölgelerinin enerji yatırımlarının kapasitesinin, 3 bin 462 megavatı yenilenebilir olmak üzere 7 bin 156 megavata ulaştığına dikkati çeken Bayraktar, rüzgar ve güneş enerjisi alanında bugüne kadar sanayi kuruluşlarına tahsis edilen fakat faaliyete geçmeyen 26 bin megavatlık kapasite bulunduğunu ifade etti.

Bayraktar, sanayicilere hitaben "Bu yatırımların bir an önce hayata geçmesi bizim için fevkalade önemli. Sizlerden istirhamım, bu kapasiteleri bir an önce hayata geçirin ve elektrik üretmeye başlayın." diye konuştu.

Bu sene sanayiye doğal gaz arzında sıkıntı öngörülmüyor

Bakan Bayraktar, son yıllarda ülkenin doğal gaz altyapısının yapılan yatırımlarla ciddi anlamda güçlendirildiğini ve gaz ihtiyacının yüzde 50'sini sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) olarak tedarik edebilecek seviye ulaştığını söyledi.

Önceki yıllarda sanayiye, doğal gaz arzında sıkıntılar yaşandığına işaret eden Bayraktar, bu yıl doğal gaz depolarının tamamen dolu olduğunu vurguladı.

Bayraktar, "İnşallah, bu yıl için böyle bir sıkıntı öngörmüyoruz. Biz herhangi bir sıkıntıya mahal vermeden inşallah bu süreci sıkıntısız atlatacağız Bundan sonraki süreçte de kendi gazımızın daha yoğun devreye girmesiyle de artık bu konuyu herhangi bir şekilde gündemimizden çıkarmış olacağız." dedi.

2024-2030 Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı ocakta açıklanacak

Bakan Bayraktar, 2035'te Türkiye'nin elektrik tüketiminin 511 milyar kilovatsaate çıkacağını belirterek, bu yüksek talebe rağmen yenilenebilir enerjinin elektrik üretimi içindeki payını yüzde 55'e, kurulu güç içindeki payını ise yüzde 65'e çıkarmayı öncelikli hedefimiz olarak belirlendiğini aktardı.

Enerji verimliliğinin de sürdürülebilir büyümenin ve enerji alanında tüm hedeflere ulaşılmasının en önemli ayağını teşkil ettiğini kaydeden Bayraktar, 2017-2023 Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı (UEVEP) çerçevesinde yaklaşık 8,5 milyar dolarlık yatırımla yüzde 14'ük bir enerji tasarrufu sağladıklarını belirtti.

Bayraktar, 2. UEVEP'e ilişkin "Ocak ayı başında 2024-2030, 2. Ulusal Enerji Verimliliği ve Eylem Planı'mızı açıklayacağız. Orada da 100 milyon tonluk emisyon azaltma hedefi koyuyoruz. Bu program vesilesiyle yatırım miktarlarını da açıklayacağız. Orada önümüze 6-7 farklı sektörde eylem planlarınca tanımlanmış bir alan var." ifadelerini kullandı.

Yeni bir nükleer enerji çağı başlıyor

Dubai'de düzenlenen COP28 Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde küresel nükleer enerji kapasitesinin 3 katına çıkarılmasının hedeflendiğini aktaran Bayraktar, "O kapsamda aslında nükleerin yeniden doğuşuna şahit olduk. Yani yeni bir nükleer enerji çağı başlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, bu kapsamda Türkiye'nin de nükleer enerji hedeflerine değinerek, Türkiye'nin 2035'e kadar 7 bin 200 megavat, 2050'ye kadar 20 bin megavatlık nükleer enerji kurulu güce ulaşmak olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Alparslan Bayraktar, Mehmet Fatih Kacır, Türkiye, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Bayraktar: Sanayiye tahsis edilen 26 bin megavatlık rüzgar ve güneş enerjisi kapasitesi hayata geçmeli - Son Dakika


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