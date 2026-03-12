Bakan Bolat: İhracat 400 Milyar Doları Aştı

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, "İhracatımız geçen yıl sonunda 400 milyar dolara yaklaştı" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 'Ramazan Buluşmaları' kapsamında bir dizi toplantıya katılmak ve vatandaşlarla iftar sofrasında buluşmak için Niğde'ye geldi. Bakan Bolat, ilk olarak valiliği ziyaret etti. Şeref defterini imzalayan Bakan Bolat, Vali Nedim Akmeşe ile toplantıya katıldı. Bakan Bolat daha sonra Niğde Belediyesi'ni ziyaret ederek, Belediye Başkanı Emrah Özdemir ile bir araya geldi. Bolat, ziyaretlerinin devamında AK Parti İl Başkanı Hacı Mehmet Eren ile parti binasında bir araya geldi.

'YATIRIMLAR ÇOK BÜYÜK'

Burada konuşan Bakan Bolat, "İhracatımız geçen yıl sonunda 400 milyar dolara yaklaştı ve bunun mal ihracatı 273,5 milyar dolar. Bu rakamın yüzde 93'ü, 94'ü sanayi ürünü. Hizmetler sektöründe de çok başarılıyız, tarımda da başarılıyız. Tarım sektöründe milli gelirimizi dolar bazında 3 katı arttırdık. Bazen atıp tutuyorlar, 'Tarım bitti, öldü, yok olduk, mahvolduk' diyorlar. 3 katı dolar bazında yükseldi. Bunu inkar edebilir misin? Edemez. Tarımsal ihracatımız 3 milyar dolardan 32,5 milyar dolara çıktı. Bu ihracat olmasa bir anda tarımsal üreticilerimiz çok zor duruma düşerler. Esnaflarımızın sayısını iki katına yakın arttırdık. 2 milyon 300 bine yaklaştı esnaf sayımız. Şirketlerimizin sayısı 1 milyon 60 bindi, 2,5 milyona çıktı. Organize Sanayi Bölgeleri'nin sayısı 170 idi, 340'a yükseldi. 40'a yakın organize tarım bölgeleri kuruldu. Modern çiftçilik yapılıyor. 'Traktörsüz yer kalmasın' kampanyaları yapıldı. Damlama sulama ile devletimiz faizsiz kredi verdi. Damlama sulamaya geçirdi çiftçilerimizi. Şimdi kapalı sulama yatırımları yapılıyor. DSİ'mizin, Tarım ve Orman Bakanlığımızın yaptığı yatırımlar çok büyük" dedi.

'MİNİ DÜNYA SAVAŞINI ANDIRAN ÇATIŞMALAR VAR'

Bakan Bolat, "Şu anda güneyimizde ve doğumuzda bir mini dünya savaşını andıran çatışmalar var. Komşu ülkeler, Körfez ülkeleri de İran'dan atılan füzelerle zarar görüyor. İran da İsrail'in saldırıları ve ABD'nin ona destek vermesiyle zarar görüyor. Bu da ekonomik sıkıntıları arttırıyor ama hükümetimiz üretim, tedarik, para piyasaları, enerji gibi her alanda gereken tedbirleri aldı ve almaya devam ediyoruz. Müsterih olun, Sayın Cumhurbaşkanımıza, arkadaşlarına ve Cumhur İttifakı'na hep birlikte güvenelim" diye konuştu.

ESNAFA BAYRAM ÖNCESİ 50 MİLYON LİRA KREDİ DESTEĞİ

Niğde'nin ihracat şehri haline geldiğini belirten Bolat, "Niğde'de yaklaşık 26 oda var ve bunların 13 bin 128 üyesi var. TESKOMB ve Halk Bankası iş birliği ile Niğde'deki esnaflarımıza geçen yıl 1 milyar 191 milyon lira, yüzde 50 faiz sübvansiyonlu destek verdik. Bu yıl da ilk 2 ayda 142 milyon lirayı geçtik ve TESKOMB'la, Halk Bankası'yla yaptığımız istişareler neticesi yarın gönderilmek üzere de en az 50 milyon lira bayram öncesi esnaflarımızdan başvuruları olanlara destek kredileri verilecek. Yetmezse biraz daha fazla da verilecek bayram öncesi. Niğde'de baktığımızda ihracat olarak geçen yıl faaliyet bazında 277 milyon dolar, yüzde 6,2 artmış. Bu yıl da ithalat 59 milyon dolar da kalmış. Niğde 5 ihracat yapıyor, 1 ithalat yapıyor. Tebrik ediyoruz. Eximbank'tan 28 milyon dolar ihracat kredisi sağladık kendilerine. Esnaf kredilerimizin de maliyeti yüzde 25'ten 1 Ocak'ta yüzde 20'ye düşürüldü" dedi. Bolat, daha sonra sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile düzenlenen toplantıya katıldı.