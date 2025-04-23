Bakan Bolat 'Osaka-Kansai Japonya 2025 Dünya Exposu'na katıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Bakan Bolat 'Osaka-Kansai Japonya 2025 Dünya Exposu'na katıldı

Bakan Bolat \'Osaka-Kansai Japonya 2025 Dünya Exposu\'na katıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Türkiye'nin bu yatırımlardan daha büyük bir pay alması gerektiği aşikardır.

23.04.2025 18:51
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, " Türkiye'nin bu yatırımlardan daha büyük bir pay alması gerektiği aşikardır. Bu çerçevede, Türkiye'nin sahip olduğu güçlü üretim altyapısının, yenilikçi teknoloji ekosisteminin ve Asya ile Avrupa arasında stratejik bir lojistik merkez olmasının Japon yatırımcılar için büyük fırsatlar sunmaktadır" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Japonya'nın Osaka şehrinde gerçekleştirilen 'Osaka-Kansai Japonya 2025 Dünya Exposu'na katıldı. Türkiye Pavilyonu Milli Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen programda konuşan Bolat, Japonya-Türkiye ikili yatırım ve ticari ilişkileri ve EXPO 2025'in Türkiye açısından önemine değindi.

Bolat, Türkiye olarak Expo'ları; ilerlemeyi teşvik eden, ülkeler arasında iş birliğini güçlendiren, bilgi ve deneyim paylaşımını diyalog yoluyla destekleyen önemli uluslararası etkinlikler olarak gördüklerini söyledi.

"Japonya, Türkiye'nin Asya-Pasifik bölgesindeki en önemli ticaret ve yatırım ortaklarından biridir"

Türkiye ile Japonya arasındaki ilişkilere de değinen Bolat, iki ülke bağlarının sadece diplomatik belgelerle değil; yürekten yüreğe kurulan bir dostluk bağıyla şekillendiğini kaydetti. Bolat, "Türkiye ile Japonya arasındaki dostluk, tarihi bir temele dayanmakla birlikte, bugün çok boyutlu bir iş birliğine dönüşmüştür. Bu iş birliği özellikle ekonomik alanda karşılıklı güven, istikrar ve uzun vadeli ortaklıklarla gelişimini sürdürmektedir. Günümüz itibarıyla Japonya, Türkiye'nin Asya-Pasifik bölgesindeki en önemli ticaret ve yatırım ortaklarından biridir. 2014 yılında 3,8 milyar dolar olan Türkiye ve Japonya arasındaki dış ticaret hacmi 2024 yılında 5,4 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. 275 Japon şirketinin Türkiye'deki doğrudan yatırımları 3,1 milyar dolara ulaşmış, başta altyapı, enerji, otomotiv ve finans sektörlerinde önemli projelere imza atılmıştır" dedi.

"Türkiye'nin sahip olduğu güçlü üretim altyapısı Japon yatırımcılar için büyük fırsatlar sunmakta"

Bolat, Türkiye'nin genç nüfusu, stratejik konumu, gelişmiş sanayi altyapısı ve nitelikli iş gücüyle Japon yatırımcılar için ideal bir üretim ve dağıtım üssü olduğunun altını çizerek, "Ancak, Japonya'nın yurt dışındaki doğrudan yatırımlarının toplam büyüklüğünün 2 trilyon doları aştığı düşünüldüğünde, Türkiye'nin bu yatırımlardan daha büyük bir pay alması gerektiği aşikardır. Bu çerçevede, Türkiye'nin sahip olduğu güçlü üretim altyapısının, yenilikçi teknoloji ekosisteminin ve Asya ile Avrupa arasında stratejik bir lojistik merkez olmasının Japon yatırımcılar için büyük fırsatlar sunmaktadır" diye konuştu.

"Türkiye ile Japonya arasında ticaretin daha da ileriye taşınması için önümüzde çok güçlü bir potansiyel bulunmakta"

Bolat, Japon firmalarıyla Afrika, Orta Asya ve Orta Doğu'da yürütülen başarılı müteahhitlik projelerinin, iki ülke arasındaki ortaklıkların küresel ölçekte nasıl değer oluşturabileceğinin güzel örneklerinden biri olarak gösterdi. Bolat, "Bugün burada vurgulamak isterim ki: Türkiye ile Japonya arasında karşılıklı ticaretin ve yatırım ortaklıklarının daha da ileriye taşınması için önümüzde çok güçlü bir potansiyel bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

"Japonya 2025 Dünya Exposu'na 'Medeniyetlerin Altın Çağı' temasıyla, katılım sağlamakta"

Türkiye'nin 'Osaka-Kansai Japonya 2025 Dünya Exposu'ndaki pavilyonu hakkında da bilgi veren Bolat, "Ülkemiz, Japonya 2025 Dünya Exposu'na 'Medeniyetlerin Altın Çağı' temasıyla, 900 metrekarelik bir alanla katılım sağlamaktadır. Anadolu'nun binlerce yıllık kültürel birikimini, modern mimari ve tasarım anlayışıyla harmanlayan pavilyonumuz, ziyaretçilere hem geçmişin izlerini hem de geleceğe dair umutları taşıyan eşsiz bir deneyim sunmayı hedeflemektedir. Pavilyonumuz, Expo'nun "Hayatları Bağlamak" tematik alanında konumlandırılmıştır. Çünkü Anadolu, geçmişte olduğu gibi bugün de kültürlerin buluştuğu, Doğu ile Batıyı bağlayan bir medeniyet köprüsüdür. Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan coğrafyamız, farklı kültürlerin, inançların, dillerin ve yaşam biçimlerinin bir arada varlık gösterebildiği nadir örneklerden biridir" dedi.

"Osaka-Kansai Japonya 2025 Dünya Exposu'nu, Türkiye Yüzyılı vizyonunun anlatılacağı ilk küresel alan olarak görüyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2023 yılında ilan edilen 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunun, Türkiye pavilyonunun temel ilham kaynaklarından biri olduğunu işaret eden Bolat, "Türkiye Yüzyılı ülkemizin siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel ve teknolojik alanlarda kalkınmasını, bölgesel güç olmanın ötesine geçerek küresel düzeyde etkin ve yön belirleyici bir aktör haline gelmesini hedefleyen stratejik bir yol haritasıdır. Pavilyonumuzda, bu vizyonun yansımalarını farklı tematik alanlar aracılığıyla ziyaretçilerle buluşturuyoruz. Gelişmiş dijital teknolojilerden sürdürülebilir çözümlere, sosyal kapsayıcılıktan kültürel diplomasiye uzanan çok boyutlu sunumlarımızla, Türkiye'nin yalnızca geçmişe değil, geleceğe de yön verdiğini anlatıyoruz. Osaka-Kansai Japonya 2025 Dünya Exposu'nun sunduğu uluslararası platformu, Türkiye Yüzyılı vizyonunun dünyaya anlatılacağı ve bu vizyon etrafında yeni iş birliklerinin filizleneceği ilk küresel alan olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Program, Bakan Bolat'ın konuşmasının ardından Türk kültürüne ait halay, zeybek, yöresel halk oyunları, semazen ve mehter takımı gösterilerinin yanı sıra Türk toplumunun önemli isimlerinin tanıtıldığı video gösterimiyle devam etti. Bolat, programın ardından Türkiye pavilyonuna giderek kurdele kesimi yaptı ve buradaki tanıtımları inceledi. - OSAKA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Bakan Bolat 'Osaka-Kansai Japonya 2025 Dünya Exposu'na katıldı - Son Dakika

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