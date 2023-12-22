Bakan Bolat: "Son 11 ayda gümrüklerde 22 milyar liralık müsadere yapıldı"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat:

"2022 yılının 11 ayına kıyasla yakalamaların rakamı yüzde 94 artış sağlamış bulunmakta"

"3 milyar Türk lirasına yakın bir gümrük vergisi ve cezası tahakkukunu gerçekleştirdik"

"Türkiye'de uyuşturucu ile yakalamaların yüzde 15'ini gümrük muhafaza ekipleri olarak yapıyoruz"

ANKARA - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Bu sene 11 ay içinde yapılan operasyonlar neticesinde toplam 22 milyar liralık bir müsadere gümrüklerde yapıldı" dedi.

Ankara Ticaret Odası tarafından "Yasa dışı ticaretle mücadele" konferansı Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla ATO binasında gerçekleştirildi. Konferansın açılış konuşmasını gerçekleştiren Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü ekiplerince bu sene 11 ay içinde yapılan operasyonlar neticesinde tam 4,7 milyar liralık uyuşturucu ele geçirildiğini belirterek, "17 milyar 200 milyon liralık da kaçak ticari eşya ele geçirildi. Toplam 22 milyar liralık bir müsadere gümrüklerde yapıldı. 4,7 milyar lira olan bu uyuşturucunun miktar olarak karşılığı 11 ton uyuşturucu. Türkiye'de uyuşturucu ile yakalamaların yüzde 15'ini gümrük muhafaza ekipleri olarak yapıyoruz. Zehir tacirlerine yönelik bu amansız mücadelemiz sonuna kadar devam edecek" diye konuştu.

"2022 yılının 11 ayına kıyasla yakalamaların rakamı yüzde 94 artış sağlamış bulunmakta"

Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü ekiplerinin teknik ve beşeri kapasitesini geliştirme noktasında da geliştirdiklerini ifade eden Bakan Bolat, "Yatırım yapıyoruz, cihazlar alıyoruz, dijital alana geçiyoruz, istihbarat tekniklerimizi modernleştiriyoruz, ekiplerimizin sayısını arttırıyoruz. Bu şekilde bu yaptığımız yatırımların meyvesi olarak da 2022 yılının 11 ayına kıyasla yakalamaların rakamı yüzde 94 artış sağlamış bulunmakta. Sigaradan, akaryakıta alkollü içkiden, elektronik cihazlara, gıdadan, tekstil ürünlerine, tıbbi malzemelerden, makine aksamına, tarihi eserden nesli tehlikede olan canlı hayvanlara kadar birçok kaçakçılık teşebbüsü bertaraf edilmiş bulunmaktadır" dedi.

"3 milyar Türk lirasına yakın bir gümrük vergisi ve cezası tahakkukunu gerçekleştirdik"

İthalat ve ihracat işlemleri yanında transit taşımaları ve e-ticareti faaliyetlerini de yakından takip ettiklerini dile getiren Ticaret Bakanı Ömer Bolat, şunları kaydetti:

"E-ticaretin artan hacmini de göz önünde bulundurarak biz de gümrükler idaresi olarak teknolojik altyapımızı sürekli geliştiriyoruz. İthalat, ihracat istatistiklerinde eşya, ülke firma gibi çeşitli kırılımlar yanında matematiksel ve istatistiksel yöntemlere göre risk analizleri yaparak kontrollerde bu risk analizlerinden ortaya çıkan sonuçları örnekleme yöntemiyle kullanıyoruz. Bazen gümrüklerden geçmiş olsa bile sonradan kontrol dediğimiz yöntemleri de kullanıyoruz. Yapılan analizler neticesinde ya da ihbarlar neticesinde gümrükten yasal şekilde geçmiş olan ürünler olsa bile menşe saptırmasına konu olmuş ya da ürün güvenliği ve sağlıksız ürün anlamındaki standartların dışında bir ürünlerin geçişi olmuş olsa bile sonradan kontrol mekanizması yoluyla onları da gittiği yerlerde tespit edip kontrollerini yaparak gerekli yakalamaları ve müsaadeleri de yapabiliyoruz. 2023 yılının 11 ayında bugüne kadar sonradan yapılan kontrol ve ikinci kontrol çalışmaları sonucunda 3 milyar Türk lirasına yakın bir gümrük vergisi ve cezası tahakkukunu gerçekleştirdik. Devletimizin ve ekonomimizin gelir kaybı engellenmiş oldu."

"Bu sene 22 milyar liralık kaçak ürün ele geçirildi"

"Gümrük idarelerinde gerek kayıt dışı ticaretle mücadele hem vergi kaybı olmaması hem adil ticaretin sağlanabilmesi ve haksız ticaretin engellenebilmesi açısından çok önemli fonksiyonu var" diye konuşan Bakan Bolat, "Hazine ve Maliye Bakanlığının en büyük yardımcısıyız Türkiye'de toplanan vergi gelirlerinin yüzde 30'u gümrüklerde toplanmaktadır. Son olarak bu sene 22 milyar lira olarak kaçak ticarete konu olan yakalanan ürünler listesi arasında şunları sayabilirim; bin 375 ton akaryakıt, 4 milyon 743 bin adet elektronik eşya, 1 milyon 130 bin paket sigara, 389 milyon adet makaron, 47 milyon adet sigara kağıdı filtresi, 1 milyon 165 bin adet elektronik sigara ve aksamı 4 bin 700 ton gıda, 3 bin 924 adet tarihi eser, 11 ton uyuşturucu bu yakalamalar arasında yer almaktadır. Yasa dışı ticarette ve kaçakçılığın her türüyle mücadele konusunda bütün imkanlarımızla çalışmaya devam edeceğiz. Kararlılıkla görevimizi yapacağız" bilgisini paylaştı.

"Vergi gelirlerinde kayıplara yol açarak büyümeye de engel oluyor"

Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ise, yasa dışı ticaretin kurumlar, sektörler ve ülkeler arası sınırları aşan tehlike ve tehditleri bünyesinde barındırdığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Küresel ekonominin karanlık yüzü de denilen yasa dışı ticaret, ekonomik faaliyetler üzerinde daraltıcı bir etki oluşturup, vergi gelirlerinde kayıplara yol açarak büyümeye de engel oluyor. Akaryakıttan tütüne ilaçtan alkole varıncaya kadar pek çok alanca alanda gerçekleşen yasa dışı ticaret bugün İngiltere'den İtalya'ya, Kanada'dan da Endonezya'ya kadar bütün dünyanın gündeminde. Yasa dışı ticaret en yoğun gerçekleştirilme şekliyle kaçakçılık en başta vergi kaçırma anlamına geliyor. Şirketlerin ve ülkelere rekabet yapısını etkileyen, faaliyetlerini yasal zeminde sürdüren ticaret erbabı açısından da haksız rekabet ortamı oluşturan iş barışını da tehdit eden bireysel ve toplumsal sağlık için bir tehdit unsuru olan ekonomik ve siyasi istikrarı da maalesef tehdit ediyor. Yasa dışı ve dolayısıyla kayıt dışı ekonomiyle mücadelede en iyi yöntemlerden biri kayıtlı ekonomiye geçişin etkin bir şekilde sağlanması."

Konferansa Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın yani sıra bakan yardımcıları, bürokratlar ve sektör temsilcileri katıldı.