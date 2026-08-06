Bolat ve Greer'den 100 Milyar Dolarlık Ticaret Hedefi Görüşmesi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ile görüştüklerini belirterek, "Türkiye ile ABD arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımları, devam eden ticaret görüşmelerindeki beklentilerimizi ifade ettik." bilgisini verdi.

Bolat, NSosyal hesabından, Greer ile çevrim içi görüşme yaptıklarını bildirdi.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın, iki ülke arasında ortaya koyduğu 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefini ele aldıklarını aktaran Bolat, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda, Türkiye ile ABD arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımları, devam eden ticaret görüşmelerindeki beklentilerimizi ifade ettik. Ekonomik ortaklığımızı, karşılıklı fayda ilkesi çerçevesinde ilerletmek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz."