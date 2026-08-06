Bolat ve Greer'den 100 Milyar Dolarlık Ticaret Hedefi Görüşmesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bolat ve Greer'den 100 Milyar Dolarlık Ticaret Hedefi Görüşmesi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ile görüşerek, iki ülke arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefini ele aldıklarını ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi için beklentilerini ilettiklerini açıkladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ile görüştüklerini belirterek, "Türkiye ile ABD arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımları, devam eden ticaret görüşmelerindeki beklentilerimizi ifade ettik." bilgisini verdi.

Bolat, NSosyal hesabından, Greer ile çevrim içi görüşme yaptıklarını bildirdi.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın, iki ülke arasında ortaya koyduğu 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefini ele aldıklarını aktaran Bolat, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda, Türkiye ile ABD arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımları, devam eden ticaret görüşmelerindeki beklentilerimizi ifade ettik. Ekonomik ortaklığımızı, karşılıklı fayda ilkesi çerçevesinde ilerletmek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Diplomasi, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bolat ve Greer'den 100 Milyar Dolarlık Ticaret Hedefi Görüşmesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SEEBRIG’in yeni ev sahibi Türkiye: 6 ülkenin askerleri artık İstanbul’da toplanacak SEEBRIG'in yeni ev sahibi Türkiye: 6 ülkenin askerleri artık İstanbul’da toplanacak
Çatalca’da eğitim uçağı kaza kırıma uğradı: Öğrenci pilot yaralandı Çatalca'da eğitim uçağı kaza kırıma uğradı: Öğrenci pilot yaralandı
Hamas’tan Türkiye dahil 8 ülkeye ’acil harekete geçin’ çağrısı Hamas'tan Türkiye dahil 8 ülkeye 'acil harekete geçin' çağrısı
İsrail lobisini dize getiren Mısır kökenli doktor ABD tarihine geçmeye hazırlanıyor İsrail lobisini dize getiren Mısır kökenli doktor ABD tarihine geçmeye hazırlanıyor
Salah’ın Trabzon’daki ilk ziyareti Araklı ilçesindeki Marzuba mahallesine Salah'ın Trabzon'daki ilk ziyareti Araklı ilçesindeki Marzuba mahallesine
Salah’ı Trabzon’da gören vatandaşın verdiği tepki bomba: Gı ne kadar güççük Salah’ı Trabzon’da gören vatandaşın verdiği tepki bomba: Gı ne kadar güççük

16:06
Oğlunu cenaze aracına koydu, dizlerinin üzerine çöküp feryat etti: Ciğerimi yaktın
Oğlunu cenaze aracına koydu, dizlerinin üzerine çöküp feryat etti: Ciğerimi yaktın
15:57
ABD’den beklenen veri geldi, altın uçuşa geçti
ABD'den beklenen veri geldi, altın uçuşa geçti
15:41
Terörsüz Türkiye yasası TBMM Adalet Komisyonu’na geldi
Terörsüz Türkiye yasası TBMM Adalet Komisyonu’na geldi
15:28
8 odası 6 banyosu var Salah’ın krallar gibi yaşayacağı saray yavrusu ortaya çıktı
8 odası 6 banyosu var! Salah'ın krallar gibi yaşayacağı saray yavrusu ortaya çıktı
15:19
Şok detaylar ortaya çıktı Böcek ilacı zehirlenmesinde facia göz göre göre gelmiş
Şok detaylar ortaya çıktı! Böcek ilacı zehirlenmesinde facia göz göre göre gelmiş
14:16
Çin’den taşları yerinden oynatacak altın hamlesi
Çin'den taşları yerinden oynatacak altın hamlesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2026 16:34:02. #7.12#
SON DAKİKA: Bolat ve Greer'den 100 Milyar Dolarlık Ticaret Hedefi Görüşmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.