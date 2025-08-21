Bakan Bolat\'tan Ankara Lojistik Üssü Ziyareti

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Ankara Lojistik Üssü'nü ziyaret edip, sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara Lojistik Üssü'nü ziyaret edip, sektör temsilcileriyle görüştü. Türkiye'nin stratejik konumuna işaret eden Bakan Bolat, "Türkiye'nin küresel ticaret bağlantısı ve çok taraflı ulaştırma politikası açısından merkezi öneme sahip olan Ankara Lojistik Üssü, Orta Koridor ve Kalkınma Yolu bağlantısı üzerinde yer alması ve ülkemizin Avrupa'ya açılan kapısı konumunda bulunması nedeniyle lojistik açıdan büyük bir öneme sahiptir" dedi.

'YENİ YOL HARİTAMIZI OLUŞTURMAYA DEVAM EDİYORUZ'

Bakanlıktan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

" Türkiye Yüzyılı'nı ticaretin yüzyılı yapma vizyonumuz doğrultusunda küresel ticaretteki payını her geçen gün artırmaya devam eden ülkemiz, aynı zamanda lojistik ve taşımacılık hizmetleri sektöründe de pazar payını artırmaya devam etmektedir. Lojistik hizmet ihracatında yüzde 2,5 pay ve 40 milyar dolar ihracatla dünyada 10'uncu sırada bulunan ülkemizin konumunu daha da güçlendirecek yeni adımları sektörümüzün temsilcileri ile değerlendirerek yeni yol haritamızı oluşturmaya devam ediyoruz. Ticaret Bakanlığı olarak lojistik ve taşımacılık hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren firmalarımızı desteklemeye devam edeceğiz. Hükümet olarak hem Orta Koridor hem de Kalkınma Yolu Projesi başta olmak üzere, bölgesel ve küresel bağlantımızı daha da güçlendirecek stratejik adımlar atmaya devam ederken, sektörlerimizle yakın iş birliği içerisinde çalışmayı sürdüreceğiz."