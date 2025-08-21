Bakan Bolat'tan Ankara Lojistik Üssü Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Bakan Bolat'tan Ankara Lojistik Üssü Ziyareti

Bakan Bolat\'tan Ankara Lojistik Üssü Ziyareti
21.08.2025 15:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara Lojistik Üssü'nü ziyaret ederek sektördeki gelişmeleri değerlendirdi.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Ankara Lojistik Üssü'nü ziyaret edip, sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara Lojistik Üssü'nü ziyaret edip, sektör temsilcileriyle görüştü. Türkiye'nin stratejik konumuna işaret eden Bakan Bolat, "Türkiye'nin küresel ticaret bağlantısı ve çok taraflı ulaştırma politikası açısından merkezi öneme sahip olan Ankara Lojistik Üssü, Orta Koridor ve Kalkınma Yolu bağlantısı üzerinde yer alması ve ülkemizin Avrupa'ya açılan kapısı konumunda bulunması nedeniyle lojistik açıdan büyük bir öneme sahiptir" dedi.

'YENİ YOL HARİTAMIZI OLUŞTURMAYA DEVAM EDİYORUZ'

Bakanlıktan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

" Türkiye Yüzyılı'nı ticaretin yüzyılı yapma vizyonumuz doğrultusunda küresel ticaretteki payını her geçen gün artırmaya devam eden ülkemiz, aynı zamanda lojistik ve taşımacılık hizmetleri sektöründe de pazar payını artırmaya devam etmektedir. Lojistik hizmet ihracatında yüzde 2,5 pay ve 40 milyar dolar ihracatla dünyada 10'uncu sırada bulunan ülkemizin konumunu daha da güçlendirecek yeni adımları sektörümüzün temsilcileri ile değerlendirerek yeni yol haritamızı oluşturmaya devam ediyoruz. Ticaret Bakanlığı olarak lojistik ve taşımacılık hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren firmalarımızı desteklemeye devam edeceğiz. Hükümet olarak hem Orta Koridor hem de Kalkınma Yolu Projesi başta olmak üzere, bölgesel ve küresel bağlantımızı daha da güçlendirecek stratejik adımlar atmaya devam ederken, sektörlerimizle yakın iş birliği içerisinde çalışmayı sürdüreceğiz."

Kaynak: DHA

Ticaret Bakanı, Ömer Bolat, Ekonomi, Türkiye, Finans, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Bolat'tan Ankara Lojistik Üssü Ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü
Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak
Genç adam çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu Genç adam çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu
Suriye’nin ithalat yasağı kararıyla ilgili Türkiye’den açıklama Suriye'nin ithalat yasağı kararıyla ilgili Türkiye'den açıklama
Talisca’dan transfer olacağı iddialarına cevap Talisca'dan transfer olacağı iddialarına cevap
Nijerya’da camiye yapılan saldırıda ölü sayısı 30’a yükseldi Nijerya'da camiye yapılan saldırıda ölü sayısı 30'a yükseldi
NBA yıldızından Göztepe paylaşımı NBA yıldızından Göztepe paylaşımı
Acun Ilıcalı, Beşiktaşlı yıldızı Hull City’e transfer ediyor Acun Ilıcalı, Beşiktaşlı yıldızı Hull City'e transfer ediyor
Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun, memleketi Şanlıurfa’da tacize uğradı Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun, memleketi Şanlıurfa'da tacize uğradı
KAP’a bildirildi Beşiktaş’tan Bankalar Birliği için dev adım KAP'a bildirildi! Beşiktaş'tan Bankalar Birliği için dev adım

13:26
Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı
Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı
15:02
Mansur Yavaş’ı kahredecek iddia Özgür Özel, İmamoğlu’nun alternatifini buldu
Mansur Yavaş'ı kahredecek iddia! Özgür Özel, İmamoğlu'nun alternatifini buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 15:20:04. #7.13#
SON DAKİKA: Bakan Bolat'tan Ankara Lojistik Üssü Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.