Bakan Bolat, TDT Ticaret ve Ekonomiden Sorumlu Bakanlar Toplantısı kapsamında temaslarını sürdürüyor

Ekonomi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Ticaret ve Ekonomiden Sorumlu Bakanlar Toplantısı kapsamında temaslarda bulundu.

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, temaslarına ilişkin bilgi verdi.

Özbekistan Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanı Laziz Kudratov ile ikili ilişkileri ele aldıklarını belirten Bolat, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından belirlenen 5 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşma noktasında dengeli, etkin ve sonuç odaklı adımlar atmaya devam ediyoruz. Türk dünyasının kalkınan ülkelerinden biri olan Özbekistan ile tercihli ticaret anlaşmamızın kapsamının genişletilmesi, karşılıklı yatırımların artırılması ve müteahhitlik alanındaki işbirliğimizi güçlendirme noktasındaki çalışmalarımızı ve kararlılığımızı sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Bolat, TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev ile siyasi, ekonomik ve ticari alanlarda önemli bir potansiyele sahip olan teşkilatın yapısını ve üye ülkeler arasında atılabilecek yeni adımları ele aldıklarını bildirdi.

Toplantı vesilesiyle Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov tarafından üye ülke bakanlarının kabul edildiğini aktaran Bolat, kabule ilişkin "Türk Devletleri Teşkilatının 15. yılında üye ülkeler olarak aramızdaki ekonomik ve ticari işbirliğini siyasi liderlerimizin önderliğinde daha da güçlendirmek için tüm gücümüzle çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.