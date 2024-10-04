Bakan Bolat: Tekstil Sektöründe İleriye Gideceğiz - Son Dakika
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Ekonomi

Bakan Bolat: Tekstil Sektöründe İleriye Gideceğiz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, tekstil ihracatını destekleyeceklerini ve uluslararası kurallara uyacaklarını vurguladı.

04.10.2024 17:29
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Bakan Ömer Bolat: " Türkiye, tekstil ve konfeksiyonda çok daha yüksek basamaklara tırmanacak"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, LASİAD'ı ziyaret etti

İSTANBUL - Tekstilciler ile bir araya gelen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Türkiye pazarını kural dışı ithalat yöntemleriyle ele geçirmeye çalışan ülkelere karşı en ufak müsamahamız yoktur. Tekstilcilerimizin ihracatta yanındayız. İthalatta yaşanan sıkıntılara karşı da uluslararası kuralları uygulayacağız" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Laleli Sanayici İş İnsanları Derneği'ni ziyaret etti. Bakan Bolat, LASİAD Başkanı Gıyasettin Eyyüpkoca ve LASİAD Yönetim Kurulu ile toplantı gerçekleştirdi. Bakan Bolat, toplantıda yaptığı konuşmada tekstil sektöründe yapılan ihracat, sektörün finansmana erişimi ve sektör temsilcilerinin yurtdışı pazarlara erişimi konularına değindi.

Tekstil sektörünün önemine değinen Bakan Bolat, "Küresel pazarlardaki daralmaya rağmen geçtiğimiz yıl tekstil ihracatı 33 milyar dolar olarak gerçekleşti. Tekstil sektörü onlarca alt sektörde oluşturduğu istihdamla ve katma değerli üretimiyle Türkiye ekonomisine katkı sağlamaktadır. Tekstil sektörü çok geniş bir sektör. Tekstil sektörünü her zaman başımızın tacı olarak tutmaya devam edeceğiz" dedi.

"Tekstil ve konfeksiyon sektörünün daha iyiye gitmesi için tedbirler alacağız"

Sektörde yaşanan sıkıntıların önüne geçmek için tedbirler Bakan Bolat, "Sektöre ciddi destekler sağladık, sektördeki ihracat azalışının önüne geçtik. Tekstil ve konfeksiyon sektörünün daha iyiye gitmesi için tedbirler alacağız. Finansmana erişim noktasında destek veriliyor. Ticaret Bakanlığı olarak yurt dışı fuarlara katılım ve Türkiye'deki fuarlarda tanıtım noktasında, e-ihracat ve markalaşma konularında desteğimiz sürüyor" diye konuştu.

"Türkiye, tekstil ve konfeksiyonda çok daha yüksek basamaklara tırmanacaktır"

Artan ithalat noktasında da uluslararası kurallar dahilinde tedbirler alınacağını ifade eden Bakan Bolat, "Türkiye pazarını kural dışı ithalat yöntemleriyle ele geçirmeye çalışan ülkelere karşı en ufak müsamahamız yoktur. Tekstilcilerimizin ihracatta yanındayız. İthalatta yaşanan sıkıntılara karşı da uluslararası kuralları uygulayacağız. Türkiye, tekstil ve konfeksiyonda çok daha yüksek basamaklara tırmanacaktır. Türkiye sektörde oyun kurucu konumda. Bundan sonraki hedefimiz başarılarımızı yukarıya taşımaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Ticaret Bakanı, Ömer Bolat, Politika, Ekonomi, Türkiye, İhracat, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Bolat: Tekstil Sektöründe İleriye Gideceğiz - Son Dakika

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