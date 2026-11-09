Bakan Bolat, Türkiye-Çin Yeşil Kalkınma İş Forumu\'nda konuştu:

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çinli firmaları, Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı'ndan yararlanmaya ve bölgesel operasyonlarını İstanbul Finans Merkezi'nden yürütmeye davet etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Çin Uluslararası Ticareti Geliştirme Konseyi (CCPIT) işbirliğiyle "Türkiye-Çin Yeşil Kalkınma İş Forumu" gerçekleştirildi.

Bakan Bolat, forumun açılışında yaptığı konuşmada, dünya ekonomisinin küresel ticaret rotaları ve üretim yapılarının yapısal bir dönüşümden geçtiğini belirtti.

Bu değişim ve dönüşümün iki ana belirleyicisinin tedarik zincirlerinin yeniden yapılanması ile "yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik" olduğunu söyleyen Bolat, "Üretim teknolojilerinin ve uluslararası ticaretin eş zamanlı olarak yeniden şekillendiği bu dönemde, iklim eylemi, enerji güvenliği ve sanayi rekabetçiliği birbirinden ayrılmaz hale gelmiştir. Bu yeni dönemde, Türkiye ve Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki ilişkiler, geleneksel bir alım-satım ticaret ilişkisi olmasının çok ötesine geçmelidir. İlişkilerimizi, karşılıklı yatırımlar, teknolojik işbirliği ve katma değerli üretim temelinde daha dengeli ve sürdürülebilir bir yatırım ortaklığına dönüştürmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bolat, bu hedefe ulaşmanın bir yolunun da "Yeşil Kalkınma ve Yüksek Teknoloji Ortaklığı" gibi alanlardan geçtiğini aktararak, "Bu çerçevede, yenilenebilir enerji, enerji depolama, elektrikli mobilite, enerji verimliliği, döngüsel ekonomi, düşük karbonlu sanayi teknolojilerini işbirliğimizi daha da geliştirebileceğimiz alanlar olarak görmekteyiz." diye konuştu.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 24 yıl içinde güçlü liderlik, güçlü ekonomik ve siyasi istikrar, güçlü sanayi altyapısı ve AB ile olan Gümrük Birliği ve bölgesel ticari ortaklıkları sayesinde küresel tedarik zincirinin en güvenli, esnek ve istikrarlı limanlarından biri olduğunu dile getiren Bolat, "Çin'in sahip olduğu teknolojik ve finansal gücü ile Türkiye'nin stratejik üretim kapasitesinin birleşmesinden muazzam bir işbirliği ve sinerji doğacağını biliyoruz." dedi.

Bolat, Türkiye'deki yabancı yatırımcı şirketler noktasında Çinli işletmelerin de daha fazla yer almasını beklediklerini kaydederek, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının başlattığı "HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı"nın doğrudan yeşil kalkınma odaklı alanlara ayrıldığını aktardı.

Küresel yatırım merkezi konumumuzu güçlendirmeyi amaçlayan Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı'nın yatırımcılara sunulan fırsatları bütüncül bir çerçevede ortaya koyduğunu belirten Bolat, "Çinli firmaları geçen haziran başında açıklanan uluslararası ticaret ve yatırım şirketlerini Türkiye'ye çekmeyi amaçlayan teşvik paketinden yararlanmaya ve bölgesel operasyonları için İstanbul Finans Merkezi'nde yerlerini almaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Yeşil kalkınmanın en önemli ayaklarından biri de enerji dönüşümüdür"

Bakan Bolat, Türkiye'nin Paris Anlaşması kapsamında 2053 net sıfır emisyon hedefine, ekonomik ve sosyal kalkınma öncelikleriyle uyumlu bütüncül bir yaklaşımla ilerlediğini kaydederek, şöyle devam etti:

"Biz bu eylemi sadece çevresel bir sorumluluk olarak değil, ekonomimizin modernizasyonu ve teknolojik dönüşümü açısından da stratejik bir fırsat olarak görmekteyiz. Yeşil kalkınmanın en önemli ayaklarından biri de enerji dönüşümüdür. 2035 yılına kadar rüzgar ve güneş enerjisinde Türkiye'nin kurulu gücünü 120 gigavata çıkarma noktasında kararlı bir vizyona sahibiz. Ticaret Bakanlığı olarak yeşil dönüşüm hedeflerini ticaret ve sanayi politikalarımıza entegre etmek üzere aktif çalışmalar yürütüyoruz.

TBMM'de kabul edilen İklim Kanunumuz, emisyon azaltma ve iklim değişikliğine uyum alanında hukuki ve kurumsal çerçevenin altyapısını oluşturmuş, Emisyon Ticaret Sistemi kurulmuştur. Türkiye ve Çin arasında teknolojik birikim, işbirliğinin sağlanması özellikle yeşil ekonomi konusunda da büyük önem taşımaktadır. Türkiye olarak Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) kanalıyla alınan iklim finansmanı paketleri ile desteklenen bu ortaklığı daha da genişletmek istiyoruz. Türkiye ve Çin finansal kuruluşları, yeşil tahviller ve sürdürülebilir fonlar aracılığıyla reel sektöre daha fazla kaynak aktarmalıdır."

Bugün Antalya'da Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) başladığını hatırlatan Bolat, " Antalya'daki COP31'i yeşil kalkınmanın somut eylemlere ve finansman paketlerine dönüştüğü bir 'uygulama COP'u' yapmak için yola çıktık. COP31'de düşük karbonlu sanayi yatırımlarının hızlandırılması, temiz teknolojilerin yaygınlaştırılması, Sıfır Atık'ın yaygınlaştırılması, sürdürülebilir tedarik zincirlerinin geliştirilmesi ve yeşil finansmana erişim en önemli tartışma konuları arasında yer almaktadır. COP31, küresel ticaretin yeşil kurallarının adil bir şekilde yazılması için tarihi bir fırsat olacaktır." diye konuştu.

Bolat, her iki ülke hükümetlerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping liderliğinde iki ülke arasındaki stratejik işbirliğini en üst düzeye çıkarmaya kararlı olduğuna dikkati çekerek, "Ticaret Bakanlığı olarak her konuda, geliştirmek istediğiniz her projede kapımız sizlere sonuna kadar açıktır." ifadesini kullandı. ???????

Forum, çeşitli oturumların ardından bugün sona erecek.