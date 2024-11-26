Bakan Bolat: Türkiye Ekonomisi Büyümeye Devam Ediyor

Ekonomi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Küresel ekonominin zayıf gidişatına, ticaret ve sanayi politikalarında artan korumacı eğilimlere, artan jeopolitik çatışmalara ve komşu ülkelerdeki belirsizliğe rağmen Türkiye ekonomisi üretim, istihdam ve ihracatta büyüme yörüngesini sürdürüyor." dedi.

İş dünyasının önemli etkinlikleri arasında yer alan ve 1 milyar dolarlık iş hacmi hedefleyen Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) EXPO 2024 Uluslararası Ticaret Fuarı, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde devam ediyor.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu fuar kapsamında düzenlenen Diplomatik Misyonlar Resepsiyonu'nda konuşan Bakan Bolat, MÜSİAD EXPO'nun 1993'teki kuruluşundan bu yana uluslararası ticareti teşvik etmek için önemli bir platform haline geldiğini söyledi.

İlki 1995'te düzenlenen Uluslararası İş Forumu (International Business Forum-IBF) ile birlikte MÜSİAD EXPO'nun girişimciler, yatırımcılar ve politika yapıcılar için bağlantı kurma ve işbirliği yapma konusunda paha biçilmez fırsatlar sağladığını dile getiren Bolat, "Bu platformlar, sürekli olarak çeşitli pazarları birbirine bağlayan ve küresel ekonomik bağları güçlendiren hayati köprüler olduklarını kanıtladı." diye konuştu.

Bolat, küresel ekonominin zayıf gidişatına, ticaret ve sanayi politikalarında artan korumacı eğilimlere, artan jeopolitik çatışmalara ve komşu ülkelerdeki belirsizliğe rağmen Türkiye ekonomisinin üretim, istihdam ve ihracatta büyüme yörüngesini sürdürdüğünü kaydederek, ülke ekonomisinde son yıllarda yaşanan güçlü büyüme oranlarını paylaştı.

"Türkiye, küresel ve bölgesel değer zincirlerinin vazgeçilmez bir parçası oldu"

Bakan Bolat, Türkiye'nin uluslararası alandaki ilişkilerini güçlendirmek için sürdürdüğü çalışmalara işaret ederek, özellikle İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) ve Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde yürüttükleri projelerden bahsetti.

Türkiye'nin bölgedeki ülkelerle ticari ve ekonomik ilişkilerini, modern ve serbest ticaret anlaşmaları, karma ekonomik komisyon toplantıları, iş forumları ikili toplantıları ve ortak girişimler gibi etkinliklerle güçlendirmeye devam ettiklerini anlatan Bolat, Türk müteahhitlerin yurt dışında üstlendiği projelere ilişkin bilgiler paylaştı.

Bolat, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ile ticaret hacminin 2,1 milyar dolardan 31,4 milyar dolara çıktığını ifade ederek, Türkiye ile KİK arasında serbest ticaret anlaşması imzalanmasına dair müzakerelerin sürdüğünü, bu anlaşma hayata geçtiğinde rakamın çok daha fazla yükseleceğini söyledi.

Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerden ve Gümrük Birliğinden bahseden Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gümrük Birliği, Türkiye'nin, modern üretim endüstrilerinin, küresel ve bölgesel değer zincirlerinin vazgeçilmez bir parçası olmasını sağladı. Dengeli bir ticaretimiz var ve toplam ticaret hacmimiz geçen yıl 210 milyar dolara ulaştı. Ayrıca AB'nin 5'inci büyük ticaret ortağıyız. İlişkiyi derinleştirme yönündeki karşılıklı çabalarımız aralıksız devam ediyor. Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu'nu bu yıl ilk kez Brüksel'de bakanlar düzeyinde gerçekleştirdik ve Gümrük Birliğinin güncellenmesine yönelik ilkeler üzerinde büyük ölçüde mutabakat sağladık."

"MÜSİAD EXPO'da herkese fayda sağlayan bir geleceğin temellerini atıyoruz"

Ticaret Bakanı Bolat, Afrika ile karşılıklı saygıya dayalı ve kazan-kazan esası taşıyan ticaret diplomasisi faaliyetlerinin devam ettiğini belirterek, "2003'te sadece 7 milyar dolar olan Afrika ile ticaret hacmimiz 2023'te 37 milyar dolara çıktı." diye konuştu.

Bu kıtada yürüttükleri projelerden bahseden Bolat, "Asya'da, Türkiye'nin büyüyen ekonomik ve kültürel bağları, bu dinamik ve hızla gelişen bölgedeki ilişkileri güçlendirme taahhüdümüzün bir kanıtıdır. Uzak Ülkeler Stratejimiz bölgeyle sürdürülebilir ve dengeli ticaret ilişkileri sağlamayı amaçlıyor." ifadelerini kullandı.

Bolat, dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan zorluklara karşı koymak ve belirsizlikleri, ticari engelleri ve çatışmaları aşmak adına işbirliğini genişletmek için çabaladıklarını kaydederek, MÜSİAD EXPO kapsamında sadece mal ve hizmet ticareti yapmadıklarını, fikir alışverişinde bulunduklarını, dostluklar kurduklarını ve herkese fayda sağlayan bir geleceğin temellerini attıklarını sözlerine ekledi.