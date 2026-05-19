Türkiye ev tekstilinde Avrupa birincisi, dünya beşincisi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ev tekstili sektöründe Türkiye'nin Avrupa birincisi, dünyada ise beşinci olduğunu belirterek, "Türkiye, dünyada ev tekstil ihracatından yüzde 2,6'lık pay alıyor. Bu yıl ev tekstil sektörü ilk 4 ayda yüzde 2'lik ihracat artışıyla 767 milyon dolarlık bir rakamı yakalamıştı. Nisan ayında tekstil, giyim, deri ve ayakkabı dahil bütün sektörlerde ihracat artışı kaydedildi." dedi.

Ev tekstili sektörünün önemli buluşma etkinlikleri arasında yer alan Uluslararası Ev Tekstili Fuarı (HOMETEX), Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkan Yardımcısı Mehmet Develioğlu, Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) Başkanı Murat Şahinler ve sektör temsilcilerinin katılımıyla İstanbul Fuar Merkezi'nde açıldı.

TETSİAD öncülüğünde, KFA Fuarcılık organizasyonuyla düzenlenen fuar, 600'e yakın katılımcı firmayla sektörün küresel oyuncularını bir araya getirdi.

Bakan Bolat, açılışta yaptığı konuşmada, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. Milli mücadelenin sonucunda kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomik zaferlerle taçlandırıldığını ifade eden Bolat, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde üretmeye, istihdam sağlamaya, ihracat yapmaya ve Türkiye'nin dünyada gelişmiş ülkeler ligi arasında yer almasını sağlamaya büyük bir gayretle devam edeceğiz." diye konuştu.

Bolat, fuarın 2021'den bu yana HOMETEX adıyla düzenlendiğini ancak 33 yıllık geçmişe dayandığını ve uluslararası ev tekstili fuarları arasında dünyanın önde gelen uluslararası organizasyonlarından biri olduğunu kaydetti.

Eskiden fuarlar için yurt dışına gidildiğini ancak Türkiye'nin artık uluslararası ticaretin merkezi haline geldiğini vurgulayan Bolat, bu yıl 600'e yakın katılımcı firma ve 175 bine yakın ziyaretçi sayısıyla fuarın ev tekstili sektörü için başarılı bir fuar olarak kayda geçeceğini dile getirdi.

"Entegre tekstil sektörüne sahip olan iki ülkeden birisi Türkiye"

Bolat, fuarın kısa bir süre önce Bakanlık tarafından prestijli fuarlar kategorisine alındığını ve destek miktarının artırıldığını belirterek, "Firma başına azami 1 milyon 292 bin liraya kadar yükselttiğimiz destek miktarıyla bu fuarın başarısı için katkı veriyoruz. Gerek tanıtım için organizatöre destek gerekse 45 ülkeden 250 kadar alım heyetiyle fuar katılımcılarının bu fuardan azami ölçüde faydalanması için gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İmalat sanayisinde tekstil ve konfeksiyon sektörünün önemine vurgu yapan Bolat, Türkiye'nin Fas'tan Çin'e kadar olan coğrafyada bölgenin en gelişmiş iki sanayi ülkesinden birisi olduğuna işaret etti.

Bolat, dünyada imalat sektöründe Türkiye'nin önemine değinerek, elyaftan, ipliğe, kumaştan hazır giyime, halı kilimden ev tekstil ürünlerine kadar entegre tekstil sektörüne sahip olan iki ülkeden birisinin Türkiye olduğunu aktardı.

Türkiye'nin tekstil ve konfeksiyon alanında 211 ülkeye ihracat yaptığını bildiren Bolat, şu bilgileri verdi:

"Türkiye, dünyada tekstil ve konfeksiyon ihracatında yedinci sırada, Avrupa Birliğinde (AB) ise üçüncü sırada bulunmaktadır. Geçen yıl 31 milyar dolarlık tekstil giyim ihracatımız oldu. Buna ev tekstili ve halı sektörü de dahil. Tekstilde 9,4 milyar dolar, hazır giyimde 18,6 milyar dolar, halı ve yer kaplamalarında 2,9 milyar dolar, ev tekstilinde de 3,2 milyar dolara ulaştık. Kovid-19 ile başlayan süreçte daralan dünya ekonomisinde aşının bulunmasından sonra hızla yükselen taleple birlikte büyük bir üretim ve ihracat atağı gerçekleştirdik. Bununla beraber 27 milyar dolardan bir anda 2022 yılında 35 milyar dolara ulaşmıştık. Bu, Türkiye'nin küresel gelişmiş pazarlara olan yakınlığı, imalattaki başarısı, tedarik ve lojistikteki yakınlığının getirdiği avantajlarla oldu. Ancak artan yüksek enflasyonla bütün dünyada başlayan sıkı para politikaları, talep daralması, maliyet artışlarıyla emek yoğun bir sektör olan tekstil giyim de başta olmak üzere ciddi manada pazar sıkışması, talep daralması gibi sıkıntılarla karşılaştık."

Bolat, yaşanan tüm gelişmelere rağmen istihdam ve ihracat teşviklerinin artarak sürdüğünden bahsetti.

"Türkiye, dünyada ev tekstil ihracatından yüzde 2,6'lık pay alıyor"

Bakan Bolat, ev tekstili sektöründe Türkiye'nin Avrupa birincisi, dünyada ise beşinci olduğuna dikkati çekerek, "Türkiye, dünyada ev tekstil ihracatından yüzde 2,6'lık pay alıyor. Bu yıl ev tekstil sektörü ilk 4 ayda yüzde 2'lik ihracat artışıyla 767 milyon dolarlık rakamı yakalamıştı. Nisan ayında tekstil, giyim, deri ve ayakkabı dahil bütün sektörlerde ihracat artışı kaydedildi." diye konuştu.

Geçen yılın ihracat rakamlarına değinen Bolat, küresel şartların parlak olmadığını, körfezde devam eden savaş şartlarının enerji maliyetlerine, enerji arzına, petrokimyaya, lojistiğe, gübreye ve diğer önemli ürünlere getirdiği maliyet artışlarının enflasyonist baskı oluşturduğunu ve bu durumun ihracat pazarları açısından olumsuz olduğunu anlattı.

Bolat, tüm bunlara rağmen Türkiye'nin Körfez ülkelerine yönelik ihracatında mart ayındaki gerilemeyi nisan ayında artıya çevirdiklerini ve mayıs ayında da toparlanma sürecinin devam ettiğini vurguladı.

Türkiye'nin ekonomisinin ve sanayisinin gücüne de atıfta bulunan Bolat, "Türkiye kriz dönemlerinde her zaman güçlü kalan, dayanıklı ekonomiye sahip olmuştur. Bazen uluslararası müşteriler çeşitli nedenlerle başka taraflara göz atmaya başlasalar da dünyadaki önemli meydan okumalar veya krizler meydana geldiğinde hemen ilk döndükleri adres Türkiye'deki üreticiler oluyor." değerlendirmesini yaptı.

Bolat, geçen yıl söz konusu fuarda 422 katılımcıya 84 milyon liralık destek sağladıklarını, 2024'te 445 firmaya 70,5 milyon lira, 2023 yılında ise 481 firmaya 52,5 milyon lira destek sağlandığını açıkladı.

"Ticaret Bakanlığı ekipleri tam kadro sahadalar"

Açılışın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Bakan Bolat, Kurban Bayramı öncesi vatandaşların huzuru için artan ticaret, ulaşım, lojistik, kurbanlık ve diğer alışverişler için ticaret merkezlerindeki hareketliliğe yönelik denetimlerin sıklaştırıldığını dile getirdi.

Bolat, vatandaşların makul fiyatlarla alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla denetimlerin sürdüğünü belirterek, şöyle devam etti:

"Bayrama özgü olarak daha özel tedbirler alıyoruz. Otogarlarda, alışveriş merkezlerinde, hallerde yoğun denetimlerimiz devam ediyor. Bu yılın ilk dört ayı itibarıyla da bu yoğun denetimlerde kurallara uygun davranmayanlarla alakalı 1,2 milyar liralık cezai işlem uygulandı. Vatandaşlarımızın sağlıkla afiyet içinde huzurla keselerine uygun şekilde ve makul fiyatlarla alışveriş yapmalarını temin etmek için Ticaret Bakanlığı ekipleri tam kadro sahadalar. "

Konuşmaların ardından Bakan Bolat ve protokol üyeleri fuarın açılış kurdelesini kesti. Bolat ve beraberindeki heyet daha sonra fuarda firmaların stantlarını gezdi.