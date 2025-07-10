Bakan Bolat: "YOİKK Eylem Planı milletimizin ve tüm yatırımcılarımızın istifadesine sunulmuştur" - Son Dakika
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Ekonomi

Bakan Bolat: "YOİKK Eylem Planı milletimizin ve tüm yatırımcılarımızın istifadesine sunulmuştur"

10.07.2025 21:41
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "2025 Yılı Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Eylem Planı, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında gerçekleştirilmiş olan toplantımızla, bugün itibarıyla milletimizin ve tüm yatırımcılarımızın istifadesine sunulmuştur" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "2025 Yılı Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Eylem Planı, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında gerçekleştirilmiş olan toplantımızla, bugün itibarıyla milletimizin ve tüm yatırımcılarımızın istifadesine sunulmuştur" dedi.

Ticaret Bakanı Bolat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği Türkiye yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda, ülkemizin yatırım ortamını daha şeffaf, daha erişilebilir ve yatırımcılarımız için daha cazip hale getirmek amacıyla var gücümüzle çalışıyoruz. Yatırım süreçlerinin sadeleştirilmesi, özel sektör dinamizminin desteklenmesi, uzun vadeli istihdam fırsatlarının güçlendirilmesi ve ihracat kapasitemizin artırılması; Güçlü Türkiye'nin güçlü yarınları için öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır" ifadelerini kullandı.

YOİKK eylem planından bahseden Bakan Bolat, "Bu hedeflerle hazırlanan ve kamu-özel sektör iş birliğiyle şekillendirilen 2025 Yılı Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Eylem Planı, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında gerçekleştirilmiş olan toplantımızla, bugün itibarıyla milletimizin ve tüm yatırımcılarımızın istifadesine sunulmuştur. Sanayide dönüşüm, yeşil enerji ve iklim dijital ekonomi düzenlemeleri, lojistik ve iletişim altyapısı, teknogirişim ekosistemi, nitelikli iş gücü, yatırım kolaylığı ve öngörülebilirliği bu başlıklarda yer alan 39 somut eylem, Allah'ın izniyle, Türkiye ekonomisinin daha rekabetçi, daha kapsayıcı ve daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasına öncülük edecektir" dedi.

Dijitalleşmeyi temel alan ekonomik ekosistemi kurma hedefleri olduğunu ifade eden Bolat, "Ticaret Bakanlığı olarak bu plan çerçevesinde, AB Ticari Sır Direktifi'ne ve dijital ekonomi mevzuatlarına uyum, elektronik imzanın etkin kullanımına yönelik düzenlemeler, dijital girişimcilik ve şirket kuruluş süreçlerinin kolaylaştırılması, ihracat finansman sisteminin güçlendirilmesi gibi pek çok alanda önemli görevler üstleniyoruz. Hedefimiz; yatırım süreçlerini kolaylaştıran, dijitalleşmeyi temel alan ve ihracatımızı artıran bir ekonomik ekosistemi hep birlikte inşa etmek" açıklamasında bulundu.

Bu eylem planının bir yılda devreye gireceğini bildiren Bolat, "Kamu-özel sektör birlikteliği ve aziz milletimizin destekleriyle, bu eylemlerin bir yıllık süreçte kararlılıkla hayata geçirilmesini sağlayacak; Türkiye Yüzyılı hedeflerimize daha da yaklaşmış olacağız. Eylem planımızın ülkemize, milletimize ve tüm yatırımcılarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Güçlü Türkiye, güçlü ekonomi, güçlü gelecek" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ticaret Bakanı, Ömer Bolat, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Bolat: 'YOİKK Eylem Planı milletimizin ve tüm yatırımcılarımızın istifadesine sunulmuştur' - Son Dakika

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