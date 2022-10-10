Bakan Dönmez'in uluslararası enerji diplomasisi sürüyor - Son Dakika
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Bakan Dönmez'in uluslararası enerji diplomasisi sürüyor

10.10.2022 14:11
Bakan Dönmez'in uluslararası enerji diplomasisi sürüyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Berlin'de Türk-Alman Enerji Forumu'na ve Moskova'da Rus Enerji Haftası'na katılacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Berlin'de Türk-Alman Enerji Forumu'na ve Moskova'da Rus Enerji Haftası'na katılacak.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, son aylarda yoğun enerji diplomasisi yürüten Dönmez, başta doğal gaz olmak üzere farklı konularla ilgili temaslarda bulunacak ve üst düzey yetkililerle görüşmeler gerçekleştirecek.

Daha önce gaz ticareti yapılmayan Umman ile başlayan son aylardaki uluslararası enerji diplomasi süreci, Katar, Endonezya ve Malezya ile devam ederken söz konusu ülkelerle iş birliğini artırmaya yönelik adımların sonuçları alınıyor.

İki hafta önce i Almanya'da WindEnergy Hamburg Konferansı ve Fuarı'na katılan Dönmez, burada Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanında kat ettiği mesafeyi, geleceğin yakıtı hidrojen konusundaki çalışmalarını Avrupalı mevkidaşlarına ve çok uluslu firmalara anlattı.

Dönmez, yurt dışındaki son durağı Kazakistan'da, Türk Devletleri Teşkilatı Enerji Bakanları Toplantısı'nda üye ülkelerin iş birliğinin artırılmasıyla Hazar'ın doğusu ile batısının birleştirilmesine yönelik mesajlar verdi ve elektrik, doğal gaz ve petrolde bölgesel entegrasyonu geliştirmeye yönelik konuşma yaptı.

Geçen hafta İstanbul'da düzenlenen Türkiye- Azerbaycan 2. Enerji Forumu'nda görüşmeler gerçekleştiren Dönmez, forumun ardından TANAP'ın kapasitesinin iki katına çıkarılması kararını açıkladı.

Almanya ile Hidrojen alanında iş birliği yapılacak

Öte yandan Bakan Dönmez, beraberindeki heyetle birlikte yarın 4. Türk-Alman Enerji Forumu için Berlin'e gidecek.

Forumda, Dönmez ile Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck'in yanı sıra iki ülkenin özel sektör temsilcileri konuşmalar yapacak. Konuşmaların ardından yeşil hidrojen alanında iş birliği için bir protokol imzalanması öngörülüyor. Protokolle iki ülke arasında hidrojen sektöründe iş birliğinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Forum kapsamında faaliyet gösteren 5 çalışma grubunda yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, altyapı, regülasyon ve termik santraller alanlarında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacak.

Türkiye, Rusya- Ukrayna krizinde üstlendiği arabulucu rolü enerji alanında da devam ettiriyor. Bu kapsamda, sürdürülen yoğun enerji diplomasisinin son ayağı Moskova olacak. Rusya'da, Rus Enerji Haftası'na katılacak olan Dönmez, başta doğal gaz olmak üzere çeşitli konulara yönelik temaslarda bulunacak ve üst düzey yetkililerle görüşmeler gerçekleştirecek.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Berlin, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Dönmez'in uluslararası enerji diplomasisi sürüyor - Son Dakika

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