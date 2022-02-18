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Bakan Dönmez'den vatandaşa müjdeli haber! Elektrik tarifelerindeki yeni düzenlemenin ayrıntılarını açıkladı - Son Dakika

Bakan Dönmez'den vatandaşa müjdeli haber! Elektrik tarifelerindeki yeni düzenlemenin ayrıntılarını açıkladı

18.02.2022 22:08

Erdoğan'ın elektrik faturalarında yeni bir düzenlemeye gidileceğini duyurmasından sonra Enerji Bakanı Fatih Dönmez, canlı yayında konuştu. Bakan Dönmez, müjdeli haberi "Ticarethanelerde yeni indirim tarifesi için çalışıyoruz. Burada da amacımız yüzde 65'ini indirimli tarife kapsamında karşılayacak bir çalışmadır. Aylık ne kadar kilovatsaat olmasına ilişkin verileri topluyoruz. Ticarethanelerde de iki kademeli bir tarife olacak" sözleriyle verdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, A Haber ekranlarında yayınlanan Gündem Özel programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği elektrik tarifelerinde yeni düzenlemeyle ilgili de bilgiler verdi.

"VERİLERİ TOPLUYORUZ"

Vatandaşlara elektrik faturalarıyla ilgili müjde veren Bakan Dönmez, "Önce 150 kilovatla başlamıştık, sonra gelen talepleri değerlendirerek 210 kilovata çıkartılmıştır. Ocak ayı bizim meskenlerde enerji tüketiminin en fazla olduğu aydır. Kış dolayısıyla böyle bir yoğunluk olur. Neredeyse 3'te 2'si 210 kilovatı aşmamıştır. O dönemde ticarethanelerle ilgili tek tarife uygulamasını başlatmıştık. Meskende yüzde 64-65'ini kapsadığımızı söylemiştik. Ticarethanelerde yeni indirim tarifesi için çalışıyoruz. Burada da amacımız yüzde 65'ini indirimli tarife kapsamında karşılayacak bir çalışmadır. Aylık ne kadar kilovatsaat olmasına ilişkin verileri topluyoruz. Ticarethanede de indirimli tarife olarak adlandıracağımız düşük tarifeli kademe olacak. Cemevlerinde yarı yarıya indirim olacak." diye konuştu.

"TİCARETHANELERDE İKİ KADEMELİ TARİFE OLACAK"

Bakan Dönmez, "Dolayısıyla bu küçük işletmeler, o kadarlık tüketimden dolayı bir indirimden yararlanmış olacaklar. Meskende olduğu gibi ticarethanelerde de iki kademeli bir tarife olacak" ifadelerini kullandı.

"ELEKTRİK ŞİRKETLERİ EKSTRA KAR ALAMAZLAR"

Elektrik şirketlerinin yüksek kar yaptığı iddialarına yanıt veren Bakan Dönmez, "Elektrik dağıtım şirketi ve görevli tedarikçi şirketi ekstra bir kar marjı koyamazlar. Çünkü onların hepsinin ne kadar bir bedel alacağı bu düzenlemelerle ortaya konmuş. Aksi bir davranış varsa zaten denetim mekanizmasında bunlar çıkar. Yıl başına geldiğimizde elektrik üretim maliyetlerini EPDK hesapladı. Enerji borsasında günlük oluşan maliyetleri görebiliyoruz. Hükümetimiz, vatandaşımızı düşünerek sübvansiyon uyguluyor." dedi.

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Son Dakika Ekonomi Bakan Dönmez'den vatandaşa müjdeli haber! Elektrik tarifelerindeki yeni düzenlemenin ayrıntılarını açıkladı - Son Dakika Ekonomi


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