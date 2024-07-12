Bakan Işıkhan: İşletmelerle İletişime Geçerek 270 Bin Açık İş Tespit Ettik - Son Dakika
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Ekonomi

Bakan Işıkhan: İşletmelerle İletişime Geçerek 270 Bin Açık İş Tespit Ettik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 17 bin 181 işletmeyle iletişime geçerek 270 bin 761 açık iş tespit ettiklerini açıkladı. İşverenlerin ve iş arayan vatandaşların ihtiyaçlarını analiz ederek çözümler üretmeye çalıştıklarını belirten Bakan Işıkhan, İŞKUR'un resmi internet hesabına uygun işe başvurmak isteyen vatandaşları beklediklerini söyledi.

12.07.2024 14:35
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "1 ve üzeri çalışanı bulunan 17 bin 181 işletmeyle iletişime geçerek, 270 bin 761 açık iş tespit ettik" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada işverenlerin ve iş arayan vatandaşların ihtiyaçlarını analiz ederek etkin çözümler üretmeye çalıştıklarını belirterek, "En fazla işçi talep eden sektörleri ve en fazla işçi aranan meslekleri belirlemek amacıyla İŞKUR tarafından hazırlanan Açık İş İstatistikleri Araştırması'nın 2024 yılı ikinci çeyrek sonuç raporunu yayımladık. 1 ve üzeri çalışanı bulunan 17 bin 181 işletmeyle iletişime geçerek, 270 bin 761 açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik. Açık işleri inceleyerek kendilerine uygun işe başvurmak isteyen vatandaşlarımızı İŞKUR'un resmi internet hesabına bekliyoruz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Vedat Işıkhan, İŞKUR, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Işıkhan: İşletmelerle İletişime Geçerek 270 Bin Açık İş Tespit Ettik - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Işıkhan: İşletmelerle İletişime Geçerek 270 Bin Açık İş Tespit Ettik - Son Dakika
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