Bakan Işıkhan, "Mardin Deneyim Paylaşımı Prestij Etkinliği"nde konuştu Açıklaması

Bakan Işıkhan, "Mardin Deneyim Paylaşımı Prestij Etkinliği"nde konuştu
Bakan Işıkhan, "Mardin Deneyim Paylaşımı Prestij Etkinliği"nde konuştu

10.04.2026 19:02
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Ülkemiz ile Avrupa Birliği (AB) arasında kurulan ilişki de yalnızca kurumlar arasında yürütülen teknik bir süreç değil aynı zamanda ortak değerler, ortak sorumluluklar ve ortak hedefler temelinde şekillenen güçlü bir işbirliğidir." dedi.

Bakan Işıkhan, "İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programının Uygulanmasına Yönelik Kurumsal Kapasite Geliştirme için Teknik Destek Projesi"nin Mardin'deki otelde düzenlenen Deneyim Paylaşımı Prestij Etkinliği'ne katıldı.

AB'nin bütünleşmesini en iyi ifade eden ilkelerden birinin "çeşitlilik içinde birlik" anlayışı olduğunu belirten Işıkhan, bu yaklaşımın farklılıkların korunarak ortak gelecek inşasını ifade ettiğini söyledi.

Bu anlayışın Mardin'de yüzyıllardır hayatın doğal parçası olarak varlığını sürdürdüğünü vurgulayan Işıkhan, "Ülkemiz ile Avrupa Birliği arasında kurulan ilişki de yalnızca kurumlar arasında yürütülen teknik bir süreç değil aynı zamanda ortak değerler, ortak sorumluluklar ve ortak hedefler temelinde şekillenen güçlü bir işbirliğidir. 'Farklılıklarımızla güçlenmek, birlikte üretmek ve birlikte ilerlemek.' İşte kurduğumuz ortaklığın özü budur." ifadelerini kullandı.

"Çalışmalar, sahada karşılık bulan somut insan hikayeleriyle anlam kazanmakta"

Işıkhan, AB ile Türkiye arasında uzun zamandır istihdam, eğitim ve sosyal politika alanlarında önemli çalışmalar yürütüldüğünü belirterek, "Elbette bu sürecin teknik boyutunda, kıymetli ekiplerimiz büyük bir özveriyle çalışmakta ve uygulanan projelerde en yüksek etkiyi elde etmek için yoğun emek harcamaktadır ancak biliyoruz ki bu çalışmaların gerçek değeri, sosyal adaletin, fırsat eşitliğinin ve insan onuruna yakışır bir yaşamın güçlenmesine katkı sunduğu noktada ortaya çıkmaktadır. Zira bu değer, sahada karşılık bulan somut insan hikayeleriyle anlam kazanmaktadır. Bir kadının ilk kez, kendi gelirini elde etmesi, bir gencin iş hayatına adım atması, bir kız çocuğunun eğitimine devam edebilmesi, engelli bir bireyin sosyal hizmetlere erişerek hayatının değişmesidir." diye konuştu.

"Başarı, insanların yaşamında kalıcı etkilere yol açan değişimdir"

Kendileri için başarının yalnızca raporlarda veya sunumlarda yer alan sayılardan ibaret olmadığının altını çizen Işıkhan, "Başarı, hayatlara dokunan, insanların yaşamında karşılık bulan ve kalıcı etkilere yol açan değişimdir." dedi.

Bugün içinde bulundukları dünyanın, çok boyutlu bir dönüşüm sürecinden geçtiğine dikkati çeken Işıkhan, şöyle konuştu:

"Dijitalleşme, yeşil dönüşüm, değişen demografik yapı ve yeni beceri ihtiyaçları, daha kapsayıcı, daha dirençli ve daha insan odaklı sistemler kurma gerekliliğini beraberinde getirmektedir. Bu dönüşüm aynı zamanda sürdürülebilir kalkınma, sosyal uyum ve nitelikli istihdamı birlikte ele alan bütüncül politikaları zorunlu kılmaktadır. Bizler, bu süreci daha güçlü, daha dengeli ve daha kapsayıcı bir kalkınma anlayışıyla, ortak değerler etrafında şekillenen bir gelecek inşa etmek için önemli bir adım olarak görüyoruz. Bu bağlamda, daha fazla fırsat, daha güçlü bir toplumsal yapı ve herkes için daha iyi bir yaşam yaklaşımının Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla da örtüştüğünü özellikle belirtmek isterim. Bölgemizde ve dünyada yaşanan jeopolitik gelişmeler karşısında Türkiye, hem Cumhuriyetimizin hem de Avrupa Birliği'nin kuruluş esaslarından olan 'barış ve insani değerler temelinde yükselen bir dış politika anlayışıyla', Saygıdeğer Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çalışmalarını sürdürmektedir."

"75 ilde 1200'ün üzerinde proje uygulandı"

Bakan Işıkhan, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki işbirliği kapsamında hayata geçirilen projelerin, Türkiye'deki istihdam ve eğitim alanındaki kurumsal yapıların güçlendirilmesine önemli katkılar sağladığını ve ortak çalışma kültürü oluşturduğunu belirtti.

"Projeler, politika üretimine katkı sağlayan, ölçülebilir etkilere sahip ve sürekli öğrenme süreçlerini besleyen stratejik araçlar haline gelmiştir." diyen Işıkhan, şu bilgileri verdi:

"Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı kapsamında yürütülen çalışmalar da bu dönüşümün önemli taşıyıcı unsurlarından biri olmuştur. Bugün geldiğimiz noktada Bakanlığımızın Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün güçlü proje yönetim kapasitesi sayesinde, ülkemize tahsis edilen fonları etkin şekilde kullanmış ve önemli sonuçlar elde edilmesine katkı sağlamıştır. Bu süreçte yaklaşık 1 milyar avroluk finansman ile ülkemizin 75 ilinde 1200'ün üzerinde proje uygulanmış ve bu projeler aracılığıyla 1 milyon 200 bini aşkın vatandaşımıza ulaşılmıştır."

Bu projelerin oluşturduğu etkinin, yalnızca finansal göstergelerle sınırlı olmadığını belirten Işıkhan, yapılan çalışmaların kullanılan kaynakların katlanarak toplumsal ve ekonomik faydaya dönüştüğünü gösterdiğini söyledi.

Işıkhan, "Elde ettiğimiz bu güçlü kazanımları daha ileriye taşıma kararlılığıyla sürdürülebilir, kapsayıcı ve yüksek etki tesis eden bir gelecek için güçlü bir vizyon ortaya koyuyoruz. Bu vizyon, aynı zamanda bugün ortaya koyduğumuz 'mükemmeliyet merkezi' yaklaşımının da temelini oluşturmaktadır. Amacımız, daha güçlü kurumsal yapılar oluşturmak, daha etkili politika süreçleri geliştirmek ve sürdürülebilir sonuçlar üretmektir." diye konuştu.

"Türkiye, örnek bir model sunan ülke"

Son 25 yılda Avrupa Birliği ile sürdürülen müzakere sürecinde mevzuat ve politikalarını hem ulusal öncelikleri hem de uluslararası standartlarla uyumlu şekilde geliştirmeye gayret ettiklerini vurgulayan Işıkhan, "Bu çerçevede yalnızca mevcut fonları etkin şekilde yönetmekle kalmadık, aynı zamanda yeni işbirlikleri geliştirmeye, uluslararası kuruluşlarla ortak çalışmalar yürütmeye ve yenilikçi proje modelleri oluşturmaya da odaklandık. Türkiye'nin bu alanlarda yalnızca kendi dönüşümünü gerçekleştiren bir ülke değil aynı zamanda örnek bir model sunan bir ülke olduğuna inanıyoruz." dedi.

Mardin Diller ve Dinler Korosu'nun sahne aldığı programda AB Türkiye Delegasyonu Maslahatgüzarı Jurgis Vilcinskas ile Mardin Valisi Tuncay Akkoyun da katılımcılara hitap etti.

Programa Estonya, Fransa, Hollanda, İspanya, Lüksemburg, Malta ve Polonya'nın Ankara büyükelçileri, İrlanda ve İsveç'in maslahatgüzarları ile Macaristan'ın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı katıldı.

Kaynak: AA

100 bin öğrenciye 2 bin TL kantin desteği 100 bin öğrenciye 2 bin TL kantin desteği
Kendi kazdığı devasa çukurda can verdi Kendi kazdığı devasa çukurda can verdi
Müşterisinin evinde temizlik yaparken 5’inci kattan düşüp öldü Müşterisinin evinde temizlik yaparken 5'inci kattan düşüp öldü
Burak Deniz dahil 5 şüpheli adli kontrolle serbest Burak Deniz dahil 5 şüpheli adli kontrolle serbest
İngiltere Başbakanı Starmer en sonunda isyan etti: Bu ikisinden bıktım İngiltere Başbakanı Starmer en sonunda isyan etti: Bu ikisinden bıktım
11’inci Dijital Habercilik ve Medya Çalıştayı Mardin’de başladı 11'inci Dijital Habercilik ve Medya Çalıştayı Mardin'de başladı
Epilepsi nöbeti geçiren üniversiteli İlknur hayatını kaybetti Epilepsi nöbeti geçiren üniversiteli İlknur hayatını kaybetti
Metan gazı patlaması meydana gelen bina tahliye edildi Metan gazı patlaması meydana gelen bina tahliye edildi
İran’dan İsrail’e uyarı: Zaman daralıyor İran'dan İsrail'e uyarı: Zaman daralıyor
Zeytinburnu’nda kızını öldüren şüpheli eski eşini ağır yaraladı Zeytinburnu'nda kızını öldüren şüpheli eski eşini ağır yaraladı
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki serbest bırakıldı Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki serbest bırakıldı
Gana’da tekne faciası: 9 kişi hayatını kaybetti Gana'da tekne faciası: 9 kişi hayatını kaybetti
Trump’tan İran’a “Hürmüz“ çağrısı: Öyle olmasa iyi olur... Trump'tan İran'a "Hürmüz" çağrısı: Öyle olmasa iyi olur...
Nisan ayında kar bastırdı, Kastamonu’da yola çıkan mahsur kaldı Nisan ayında kar bastırdı, Kastamonu'da yola çıkan mahsur kaldı

19:14
İran: Hürmüz’den geçiş ücretleri riyal ile ödenecek
İran: Hürmüz'den geçiş ücretleri riyal ile ödenecek
19:12
Trump zaman verdi: Anlaşma olmazsa güç kullanırız
Trump zaman verdi: Anlaşma olmazsa güç kullanırız
19:03
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
18:47
İran, müzakereler başlamadan ’kırmızı çizgimiz’ deyip 2 şart koştu
İran, müzakereler başlamadan 'kırmızı çizgimiz' deyip 2 şart koştu
18:43
Barış Alper Yılmaz için resmi transfer açıklaması: Bizi aramadılar
Barış Alper Yılmaz için resmi transfer açıklaması: Bizi aramadılar
17:40
Parasını altına yatıranların beklediği haber geldi
Parasını altına yatıranların beklediği haber geldi
17:20
İsrail, İspanya’yı Gazze Koordinasyon Merkezi’nden çıkardı Netanyahu’dan tehdit gibi sözler
İsrail, İspanya'yı Gazze Koordinasyon Merkezi'nden çıkardı! Netanyahu'dan tehdit gibi sözler
16:50
Görevinden uzaklaştırılan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, CHP’den ihraç edildi
Görevinden uzaklaştırılan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, CHP'den ihraç edildi
16:20
Şampiyonluk hayalleri kuran Trabzonspor’a Onuachu şoku
Şampiyonluk hayalleri kuran Trabzonspor'a Onuachu şoku
16:09
Sinem Dedetaş’tan belediye meclisine damga vuran “Erdoğan“ çıkışı: Rahatsız olmuyorum
Sinem Dedetaş'tan belediye meclisine damga vuran "Erdoğan" çıkışı: Rahatsız olmuyorum
15:48
Muzaffer Yıldırım’ın silinmiş yazışmaları geri getirildi Fotoğraflar da diyaloglar da skandal
Muzaffer Yıldırım’ın silinmiş yazışmaları geri getirildi! Fotoğraflar da diyaloglar da skandal
15:33
ABD heyeti müzakere için yola çıktı: Olumlu geçeceğini düşünüyoruz
ABD heyeti müzakere için yola çıktı: Olumlu geçeceğini düşünüyoruz
14:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan partisine süreç talimatı: Yasal adımların zamanı geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan partisine süreç talimatı: Yasal adımların zamanı geldi
14:04
İzzet Ulvi Yönter hakkında bomba iddia: Bahçeli önünde durmaz
İzzet Ulvi Yönter hakkında bomba iddia: Bahçeli önünde durmaz
