Bakan Işıkhan Marmara selinde 2 bin kişilik TYP kontenjanı tahsis edildiğini açıkladı - Son Dakika
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Bakan Işıkhan Marmara selinde 2 bin kişilik TYP kontenjanı tahsis edildiğini açıkladı

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Bakan Işıkhan Marmara selinde 2 bin kişilik TYP kontenjanı tahsis edildiğini açıkladı
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Bakan Işıkhan, Marmara'daki selin etkilerini gidermek için 2 bin kişilik TYP kontenjanı tahsis edildiğini duyurdu. İstanbul'a 1.000, Sakarya ve Kocaeli'ne 500'er kişilik kontenjan ayrıldı; başvurular İŞKUR kanallarından yapılabilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde etkili olan yoğun yağış ve selin olumsuz etkilerinin giderilmesi amacıyla 2 bin kişilik Toplum Yararına Program kontenjanı tahsis edildiğini duyurdu.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yaşanan sel felaketinin ardından yürütülecek çalışmalara destek sağlamak amacıyla İstanbul'a 1.000, Sakarya ve Kocaeli'ne ise 500'er kişilik Toplum Yararına Program tahsisi yapıldığını belirtti.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla yürütülecek program kapsamında, valilikler, kaymakamlıklar ve bağlı kuruluşlarla iş birliği içerisinde çalışmalar gerçekleştirilecek. Programlarla yağışlardan zarar gören alanların onarılmasına ve afetin olumsuz etkilerinin giderilmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

Toplum Yararına Program başvuruları, İŞKUR e-Şube, İŞKUR mobil uygulaması, Alo 170 iletişim hattı ve Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri üzerinden yapılabilecek.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bakan Işıkhan Marmara selinde 2 bin kişilik TYP kontenjanı tahsis edildiğini açıkladı - Son Dakika
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