Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki bir maden ocağında çalışan işçilerin iftarına katıldı.
Işıkhan, Tunçbilek beldesindeki Türkiye Kömür İşletmelerine ait Garp Linyitleri İşletmesi Ömerler Yeraltı Mekanize Maden Ocağı'nda çalışan işçilerle yerin 100 metre altında bir araya geldi.
Madencilerle iftar yapan Bakan Işıkhan, buradaki konuşmasında, ülkenin kalkınmasında enerji ve kömürün çok önemli olduğunu söyledi.
Işıkhan, 21 yıldır maden işçilerinin yaşam koşullarını, çalışma koşullarını iyileştirmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çok önemli mevzuat ve diğer uygulamaları, politikaları hayata geçirdiklerini belirterek, "Sığınma odaları, bireysel araçlarımız, GPS gibi iş sağlığı ve güvenliği açısından gerekli her türlü donanım konusunda sizin için sizin yaşam kaliteniz için elimizden geleni her zaman yapıyoruz. Madencilerimiz için de 55 yıl olan emeklilik yaşını 50 yaşa indirdik. Çünkü gerçekten çok riskli bir alanda üretim gerçekleşiyor." diye konuştu.
Bakan Işıkhan, madenlerde, yer altı işletmelerinde çalışanlar için asgari ücreti iki katına çıkardıklarını sözlerine ekledi.
İftarın ardından yaklaşık 300 metre derinlikteki üretim sahasında inceleme yapan Işıkhan, yetkililerden bilgi aldı.
Son Dakika › Ekonomi › Bakan Işıkhan, Tavşanlı'daki maden ocağında işçilerle iftar yaptı - Son Dakika
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC'nin "bağımsız bir Türk devleti olarak Türk devletlerinin en güneydeki temsilcisi ve Akdeniz'e açılan bir kapısı" olduğunu belirtti.
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Proje Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Erzurum nasip olursa yeni dönemimizde inşallah Avrupa'nın yeni Davos'u olacak" dedi.
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), çevre kirliliğinin yoğun olduğu Nijer'in Agadez kentinde biriken plastik çöplerin ve cam şişelerin yeniden değerlendirilmesine imkan sağlayan geri dönüşüm ünitesi kurdu. Agadez belediyesinin mevcut hangarlarından biri geri dönüşüm atölyesine dönüştürüldü ve atölye, geri dönüşüm süreçlerinde kullanılan makine, teçhizat ve diğer sarf malzemeleri ile donatıldı. Proje ile çevre kirliliğinin önlenmesi, yeni istihdam alanlarının yaratılması ve şehrin temiz bir görüntüye kavuşturulması hedefleniyor.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Partisine aday adaylığı başvurusu yapıp adaylaşmayınca bir başka partiden aday olup alternatifmiş gibi kendisini ifade edenler, Hiçbir milliyetçinin, Cumhuriyetçinin, Atatürkçünün ve CHP’linin bir oyunu dahi almayacaklardır” dedi.
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Lezita greviyle ilgili yaptığı açıklamada, işverenin hukuk tanımayan ve çalışanları baskı altına almaya çalışan bir tutum sergilediğini belirtti. Arslan, mücadeleyi bırakmayacaklarını ve sonuç alıncaya kadar devam edeceklerini ifade etti. Ayrıca, Arslan Filistin davasına da değinerek, Türkiye'nin daha fazla destek vermesi gerektiğini ve ateşkesin bir an önce sağlanmasını istediklerini söyledi.
Kastamonu Teknokent'in 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, yapılan çalışmaların önemi vurgulandı ve gelecek hedefler değerlendirildi.
Macaristan'ın Ankara Büyükelçiliğinin geleneksel iftar programının 10.'su gerçekleştirildi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Kayak Merkezi'ndeki oteller ile İskandinav ülkelerinde faaliyet gösteren bir turizm firması arasında anlaşma imzaladı. Gelecek sezon itibariyle Danimarka, Norveç, İsveç ve Finlandiya'dan misafirlerin gelmesi bekleniyor. Turizm firması yöneticisi Janis Frangiskos, Erciyes'in sunduğu imkanlardan ve Erciyes ile Kapadokya'nın uyumundan çok etkilendiğini belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?