Bakan Kacır: "Türkiye olarak tarih sahnesine eskisinden çok daha kuvvetli ve çok daha iddialı çıkıyoruz" - Son Dakika
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Bakan Kacır: "Türkiye olarak tarih sahnesine eskisinden çok daha kuvvetli ve çok daha iddialı çıkıyoruz"

Bakan Kacır: "Türkiye olarak tarih sahnesine eskisinden çok daha kuvvetli ve çok daha iddialı çıkıyoruz"
03.06.2026 18:16  Güncelleme: 18:20
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gaziantep'te düzenlenen törende son 23 yılda OSB sayısının 191'den 373'e, fabrika sayısının 11 binden 61 bine, çalışan sayısının ise 415 binden 2 milyon 700 bine çıktığını açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Türkiye olarak tarih sahnesine eskisinden çok daha kuvvetli ve çok daha iddialı çıkıyoruz. Ülkemizde OSB sayısı 363'e, fabrika sayısı 61 bine, çalışan sayısı 2 milyon 700 bine yükseldi" dedi.

Bir dizi program için Gaziantep'te bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen ve yapımı belediyenin öncülüğünde sürdürülen Büyükşehir Sanayi ve Endüstri Merkezi (BÜSEM) bünyesinde gerçekleştirilen temel atma ve anahtar teslim törenine katıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Bakan Kacır, anahtar teslimi yaptı, temel attı

Kentte faaliyet gösteren 14 farklı meslek grubunu aynı çatı altında buluşturacak ve toplam 4 milyon metrekarelik alan üzerine kurulacak olan BÜSEM, büyümesini hız kesmeden sürdürüyor. Bu kapsamda yapımı tamamlanan Tır Alım-Satım Sanayi Sitesi'nde hak sahiplerine anahtarları teslim edilirken, Gaziantep Terlik ve Spor Ayakkabı Sanayi Sitesi 2'nci Etap Temel Atma Töreni de gerçekleştirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla düzenlenen törende, hak sahipleri iş yerlerinin anahtarlarını teslim alırken, protokol üyeleri tarafından butonlara basılarak yeni etapların temelleri atıldı.

"Türkiye olarak tarih sahnesine eskisinden çok daha kuvvetli ve çok daha iddialı çıkıyoruz"

Bakan Kacır, törende yaptığı konuşmada yapılan yatırımlar ve çalışmalardan bahsederek, "Biz güçlü bir devlet, güçlü bir milletiz. Allah'ın izniyle tarih sahnesine yeniden çıkıyoruz. Bu defa eskisinden çok daha kuvvetli ve çok daha iddialıyız. Bizi güçlü kılan duruşumuz, liderimiz ve sahip olduğumuz Türkiye Yüzyılı iddiasıdır. Bunun yanında üretimde elde ettiğimiz kabiliyet, teknolojide elde ettiğimiz kazanımlar, hayata geçirdiğimiz milli teknoloji hamlesi, hiç kimseye muhtaç olmaksızın kendi teknolojisini geliştirebilen, üretebilen ve rekabetçi bir şekilde dünyaya sunabilen bir ülke olma iddiamız. Yani milli teknoloji hamlemiz. İşte bu üretim gücümüzü daha da yükseltmek gayretindeyiz. Bunun için kalkınma yolculuğumuzu sadece batı illerimize değil Türkiye'nin dört bir yanında, kuzeyinden güneyine, batısından doğusuna 81 şehrimizin tamamını kuşatacak bir anlayışla hayata geçiriyoruz" dedi.

"OSB sayısı 363'e, fabrika sayısı 61 bine, çalışan sayısı 2 milyon 700 bine yükseldi"

Son 23 yılda sanayi yatırımlarına ilişkin rakamları da paylaşan Bakan Kacır, "Bizim iktidarımız döneminde organize sanayi bölgesi sayısını Türkiye genelinde 191'den 373'e çıkardık. OSB'de üretimde olan fabrika sayısını 11 binden 61 bine yükselttik. Çalışan sayısını 415 binden 2 milyon 700 bine yükselttik. Böylelikle kalkınmayı Anadolu'nun dört bir yanını kapsayacak bir anlayışla hayata geçirdik" ifadelerini kullandı.

"Burası AK Parti'den önce dağın başıydı, bugün ise helal kazancın ve üretimin merkezi"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Bakan Kacır ile birlikte önemli yatırımların temelini attıklarını ve tamamlanan projelerin açılışlarını gerçekleştirdiklerini belirterek, "Burası AK Parti'den önce dağın başıydı ama şu anda helal kazancın, alın terinin, akıl terinin ana merkezi oldu. Bu bir ekip işi. Valimizin koordinasyonunda, bütün belediye başkanlarımızla bakın çok önemli bir birlikteliğimiz var. 'Birlikte rahmet var, birlikten kuvvet doğar' diyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bir dağdan dev bir üretim merkezi doğdu"

Başkan Şahin, konuşmasının devamında Gaziantep Modeli'nin önemine dikkat çekerek, "Üniversiteyle birlikte bir çalışma yaptık. Bu bölgede bir dağ vardı. Bir dağdan üretim merkezi çıktı. Ayakkabıcılar sıkışmış. Nakliyeciler sıkışmış, nefes alamıyor. Burada özellikle tır dorsecilerinden on dört iş dalı var. Her biri kendi içinde sıkışmış. En çok sıkıntı yaşanan durum kira fiyatlarının yüksekliği. Dükkan kiraları da ev fiyatları da. O yüzden çok fazla ev yapmamız, çok fazla dükkan yapmamız, kümeleşmemiz burada özellikle şehirden gelenleri azaltmamız gerekiyordu. Gönlünde taş olanın şehri taş olun. Gönlünde aşk olanın şehri gülistan olun. Bunu birlikte başaracağız" diye konuştu.

Tır Alım-Satım Toplu İşyeri Kooperatifi Başkanı Mustafa Yağmurlu ise Başkan Fatma Şahin'e teşekkür ederek, işletmelerin modern ve planlı bir sanayi alanında faaliyet gösterecek olmasının sektör adına önemli bir kazanım olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri anahtar teslimi yaparak temel atma töreni için butona bastı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Bakan Kacır: 'Türkiye olarak tarih sahnesine eskisinden çok daha kuvvetli ve çok daha iddialı çıkıyoruz' - Son Dakika

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