Bakan Karaismailoğlu'nun katılımıyla yarın Bilecik Girişi Köprülü Kavşağı açılacak - Son Dakika
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Bakan Karaismailoğlu'nun katılımıyla yarın Bilecik Girişi Köprülü Kavşağı açılacak

03.07.2022 13:07
Bakan Karaismailoğlu'nun katılımıyla yarın Bilecik Girişi Köprülü Kavşağı açılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla yarın Bilecik Girişi Köprülü Kavşağı hizmete girecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla yarın Bilecik Girişi Köprülü Kavşağı hizmete girecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bağlantı yollarıyla toplam 3,7 kilometre uzunluğunda inşa edilen Bilecik Girişi Köprülü Kavşağı'nın 1,8 kilometresinin bölünmüş yol, 1,9 kilometresinin de tek yol standardında olduğu bilgisi paylaşıldı.

Günlük ortalama 20 bin aracın geçiş yaptığı bölgede, Bilecik Girişi Köprülü Kavşağı'nın hizmete girmesiyle şehir içi trafiğinin önemli ölçüde rahatlayacağı belirtilen açıklamada, hızlı, güvenli ve konforlu bir seyahat imkanı sağlanacağı vurgulandı.

Karaismailoğlu'nun, birtakım temaslarda bulunmak üzere yarın Bilecik'e gideceği ifade edilen açıklamada, Bakanın, Bozüyük-Bilecik-Mekece Devlet Yolu'nun Bilecik ayrım noktasında bulunan Bilecik Girişi Köprülü Kavşağı'nın açılışını gerçekleştireceği bildirildi.

Açıklamada, Karaismailoğlu'nun Bilecik'te gerçekleştirilen diğer yatırımları da yerinde inceleyeceği, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek teşkilatla bir araya geleceği kaydedildi.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Karaismailoğlu'nun katılımıyla yarın Bilecik Girişi Köprülü Kavşağı açılacak - Son Dakika

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