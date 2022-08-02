Bakan Kurum'dan müjde: Kira ve konut fiyatlarında gerileme olacak - Son Dakika
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Bakan Kurum'dan müjde: Kira ve konut fiyatlarında gerileme olacak

02.08.2022 15:06
Bakan Kurum'dan müjde: Kira ve konut fiyatlarında gerileme olacak

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yapılacak sosyal konut projesiyle yüksek konut ve kira fiyatlarında gerileme olacağını belirtti. Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatacaklarını duyurmuştu.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dün yapılan Kabine toplantısının ardından gazetecilerin soruları cevapladı.

Yüksek konut ve kira fiyatlarına ilişkin açıklamalar yapan Bakan Kurum, fiyatlarda suni bir artış gerçekleştiğini, ancak demir ve çimento maliyetlerinde düşüş yaşandığını dile getirdi.

Koronavirüs pandemisinden etkilenen küresel tedarik zincirinin yerine oturmaya başladığını ifade eden Bakan Kurum, "Ülkeler üretime geçti, arz arttı. Talep aynı kalınca mecburen fiyat da geri geliyor, onlar da oturuyor" dedi.

"GERİLEME OLACAK"

Vatandaşları sıkıntıya sokmayacakları mesajını veren Kurum, "Kirada da konut fiyatında da gerileme olacak. Bizim yaptığımız projelerle de buna imkan sağlayacağız. İnşallah vatandaşımızı her işte olduğu gibi konut işinde de açta açıkta bırakmayacağız" diye konuştu.

Hazine arazileriyle ilgili her türlü sübvansiyonu yapmaya devam edeceklerini dile getiren Bakan Kurum, gelecek aylarda kaç dönüm arazi üzerine uzlaşı olduğunun kamuoyuyla paylaşılacağını not düştü.

Öte yandan Bakan Kurum, sosyal konut projesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından eylül ayında açıklanacağını hatırlattı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN DAR GELİRLİYE SOSYAL KONUT PROJESİ

Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatacaklarını duyurdu. "Vatandaşımızı kira öder gibi ev sahibi yapacağız" diyen Erdoğan, projeyle birlikte son dönemde şikayet konusu olan ev kiralarının da düşmesine yol açacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal konut açıklaması şöyle:

"TOKİ vasıtasıyla 1 milyon 170 bin vatandaşımızı ev sahibi yaparak ekonomik ve güvenli konut üretiminde bir başarı ortaya koyduk. 1,5 yıl önce de 100 bin konut projemize yoğun talep aldık. Pek çok ilimizde sanayi alanlarını dışarıya taşıyoruz.

Şimdi de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz. İlk kez ev sahibi olacak vatandaşlarımızın sabırsızlıkla beklediği bu projeyle ilgili hazırlıklar bitmek üzere.

Vatandaşlarımızı kira öder gibi taksitlerle, yerel ve yatay mimari anlayışına göre inşa edilmiş konut projeleriyle ev sahibi yapacağız. Sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemelerle yapılacak bu konut projelerinin tamamında yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacak.

Bu adım, son dönemde ciddi şikayet konusu olan kiraların da düşmesine yol açacaktır. Her zaman olduğu gibi bu projede de şehit yakınları ve gazilerimiz ile emeklilerimize özel bir kontenjan ayıracağız.

Ayrıca, ilk defa evlenen gençlerimiz de bu projede kota sahibi olacaktır. Önümüzdeki ay bir tanıtım toplantısıyla tüm detaylarını milletimize duyuracağımız bu konut kampanyasının şimdiden ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Murat Kurum, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Kurum'dan müjde: Kira ve konut fiyatlarında gerileme olacak - Son Dakika

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