Bakan Muş ETSO'da iş adamlarıyla bir araya geldi - Son Dakika
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Bakan Muş ETSO'da iş adamlarıyla bir araya geldi

03.07.2022 12:15
Bakan Muş ETSO'da iş adamlarıyla bir araya geldi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ETSO) düzenlenen istişare toplantısında iş adamlarıyla bir araya geldi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ETSO) düzenlenen istişare toplantısında iş adamlarıyla bir araya geldi.

Erzurum'da haziran ayı ihracat rakamlarını açıklayan ve bazı açılış törenlerine katılan Bakan Muş, beraberinde Vali Okay Memiş, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Prof. Dr. Recep Akdağ, Zehra Taşkesenlioğlu Ban, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Bakanlık bürokratlarıyla birlikte ETSO Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıda iş adamlarıyla buluştu. Toplantının açış konuşmasını yapan ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, Erzurum ekonomisi ve potansiyel sektörlerle ilgili bilgiler verdi. Toplantıda konuşan Ticaret Bakanı Mehmet Muş ise Erzurum ziyaretinde farklı toplantılarda iş dünyası temsilcileriyle görüştüklerini ve sorunları dinlediklerini dile getirdi.

Basına kapalı devam eden ETSO'daki toplantıda Bakan Muş, iş adamlarının taleplerini dinledi ve sorularını cevaplandırdı. Toplantı sonunda ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, Bakan Muş'a ziyaretin anısına plaket vererek, gümüş işlemeli Oltutaşı tespih hediye etti. - ERZURUM

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Mehmet Muş, Erzurum, Muş, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Muş ETSO'da iş adamlarıyla bir araya geldi - Son Dakika

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