Bakan Nebati 20 Aralık gecesini anlattı: Kıpır kıpır oldum

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına konuk olan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dolar kurunun 18 liradan 12 liraya düştüğü 20 Aralık gecesini anlattı.

"DÖVİZİN DÜŞÜŞÜNÜ GÖRÜNCE KIPIR KIPIR OLDUM"

Bakan Nebati, dövizdeki düşüşün bu kadar hızlı gerçekleşeceğini kendilerinin de beklemediğini söyleyerek "Cumhurbaşkanımızın kürsüye gelip çıkışından hissediyorsunuz onu. Bir şeyler oluyor. Bir özgüvenle gelmiş, inanmış. Faiz artırılmadan bu işlerin olacağını büyük bir özgüvenle söylüyor ve biz bekliyor. Sözü bitiyor ve anında döviz fiyatlarının düşüşü telefonlara geliyor. Konuşmasından sonra dövizin düşüşünü gördüğümde kıpır kıpır oldum, ama bu kadar hızlı beklemiyordum. Arkadaşlara sordum biz bir şey yaptık mı? Yok efendim. Lan nasıl? Harika, muhteşem bir şey. Çünkü orada kurumlar yok. 20 Aralık hayatımın gecesiydi." dedi.

BAKAN'IN SÖZLERİ SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURDU

Öte yandan Bakan Nebati'nin dövizdeki hızlı düşüşün yaşandığı 20 Aralık gecesiyle ilgili heyecanlı bir şekilde anlattıkları, sosyal medyada gündem oldu.