Bakan Nebati'den Güldür Güldür'de yayınlanan skecine ilk yorum: Keyifle izledim - Son Dakika
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Bakan Nebati'den Güldür Güldür'de yayınlanan skecine ilk yorum: Keyifle izledim

15.05.2022 00:09

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekranların çok izlenen programı Güldür Güldür Show'da yayınlanan skecin fragmanını sosyal medyadan paylaştı. Bakan Nebati, "Keyifle izledim, güldüm ve eğlendim ama gözlerimdeki ışıltıyı göremedim" yorumunu yaptı. Söz konusu skeçle ilgili daha önce sansür iddiaları gündeme gelmiş ancak kanaldan yapılan açıklamada bu iddialar yalanmıştı.

Show Tv'de yayınlanan Güldür Güldür Show programında Sağlık Bakanı Fahreddin Koca'nın ardından Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin taklidinin de yapıldığı bir skeç yayınlandı.

Bakan Nebati'den Güldür Güldür'de yayınlanan skecine ilk yorum: Keyifle izledim

BAKAN KOCA TWİTTER'DAN PAYLAŞTI

Bakan Nebati, sosyal medya hesabından söz konusu skecin fragmanını paylaşarak "Keyifle izledim, güldüm ve eğlendim ama gözlerimdeki ışıltıyı göremedim" yorumunu yaptı.

Bakan Nebati'den Güldür Güldür'de yayınlanan skecine ilk yorum: Keyifle izledim

SANSÜR İDDİASI GÜNDEME GELMİŞTİ

Fragmanı daha önce yayınlanan skecin geçtiğimiz bölüm yayınlanması bekleniyordu. Skecin 305'inci bölümde yer almaması üzerine sansür iddiaları gündeme gelmiş ve Show TV ise Fatih Altaylı'nın sorusu üzerine "Bir şeyi sansürleyecek olsak, neredeyse yarısını tanıtımda yayınladığımız bir skeci sansürlemezdik. En başından tanıtıma koymazdık. Bunu Güldür Güldür'ün yapımcılarından da teyit edebilirsiniz, bu program içinde siyasi skeçler olmasından da rahatsızlık duymadık. Tam aksine, siyasi hicivin unutulduğu bir ülkede bu geleneğin sürmesini istedik. Bugüne kadar da bir tekine bile dokunmadık. Bir tekini bile çıkarmadık. Sizin de tanıdıklarınız arayıp sorabilirsiniz" açıklamasında bulunmuştu.

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Güldür Güldür Show, Nureddin Nebati, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Nebati'den Güldür Güldür'de yayınlanan skecine ilk yorum: Keyifle izledim - Son Dakika


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