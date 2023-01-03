Yeni konut projesinden ilk detayı Bakan Nebati verdi: Faiz oranı 1'in altında olacak - Son Dakika
Üye Girişi

Yeni konut projesinden ilk detayı Bakan Nebati verdi: Faiz oranı 1'in altında olacak

03.01.2023 19:32
Yeni konut projesinden ilk detayı Bakan Nebati verdi: Faiz oranı 1'in altında olacak

Bakan Nebati, Habertürk kanalında katıldığı canlı yayında yarın açıklanacak olan konut projesi hakkında konuştu. Orta gelirli vatandaşlara yönelik bir paket hazırlandığını belirten Nebati, kredi faizleriyle ilgili "Oranları 1'in altında olacak şekilde bakanımızla açıklayacağız. Tedbir alıyoruz fiyat artışlarına karşı. KGF paketimiz var haftaya açıklayacağımız. Orada da konut üretimine yönelik desteğimiz olacak. 2, 3, 4. ev alıp yatırım yapacak kişiler için değil" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati, EYT, asgari ücret ve emekli zammı konusu dahil, milyonlarca insanı ilgilendiren konut projesi hakkında da bilgiler verdi.

"FAİZ ORANLARI 1'İN ALTINDA OLACAK"

Bakan Nebati söz konusu projeyle ilgili "Yarın Murat Bey ( Bakan Murat Kurum) ile 10.00'da açıklamamız olacak. Orta gelir seviyesindeki vatandaşlarımızın konuta ulaşımında çok geniş ve özgün bir paket hazırladık. Oranları 1'in altında olacak şekilde bakanımızla açıklayacağız. Tedbir alıyoruz fiyat artışlarına karşı. KGF paketimiz var haftaya açıklayacağımız. Orada da konut üretimine yönelik desteğimiz olacak. 2, 3, 4. ev alıp yatırım yapacak kişiler için değil, kar elde etmek isteyenlere asla izin vermemek. Üretimi artırmak istiyoruz. Oldukça güçlü bir kampanya olacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla tam bir uyum içerisindeyiz. Temel amacımız konuta ulaşmakta zorluk çeken orta gelirliye kolaylık yapmak, asıl hedefimiz üreticiye yönelik imkanlar silsilesi. Fiyat artışları için son birkaç aydır gerek internet üzerinden, gerek sahada araştırma yaptık. Kısa günün karı diye düşünenler için söyleyeyim incinir" dedi.

Nureddin Nebati'nin açıklamalarından detaylar şöyle:

"Memur ve emeklilerin maaşları yasayla yılda 2 defa güncellenmek üzere garanti altına alınmış. Toplu sözleşmelerde de bu yıl 8 puanlık bir katkı var. Temmuzda 6 puanlık katkı var. Enflasyon bunun üzerine çıkarsa kamu otoritesi de bunu ödemek zorunda. Yaklaşık 10 puan gibi bir artışla yüzde 25'e çekildi zamlar. Bu 6 aylık artış. Temmuzda yeniden zam olacak. 6 puan zaten olacak.

ASGARİ ÜCRETE BİR ZAM DAHA GELECEK Mİ?

Asgari ücrette yılda bir kere zam yapılıyor biliyorsunuz. Geçen yıl enflasyondan korumak için ara zam yapıldı. Yüzde 95'lik bir artış, enflasyonun 30 puan üzerinde. Şu anda asgari ücretliye yine bir zam yapıldı. Önümüzdeki yıl için geçinmesi için bir artış yapıldı. Enflasyonu biz çözdük. Yıl ortasında bir zam olmaması lazım. Bu tabii Cumhurbaşkanımızın takdirinde olan bir şey. Geçen yıl yüksek enflasyon var diye zam yaptık. Biz yüksek enflasyonu bitirdik, artık olmayacak inşallah.

EYT'DE SON DURUM

3600 Ek Gösterge çıktı, taşeron çalışanların problemi çözüldü, sözleşmelilerin bugün programı vardı. Bunlar çözüldü. EYT konusunda bir yük getireceği belliydi. Bizim bakanlıktaki tüm müsteşarlara, bakan yardımcılarıma özel teşekkür ediyorum. EYT ile tedbir alalım dedim ben bizim arkadaşlara. Sessiz sedasız bir şekilde dar bir alanda hesap kitaplarımızı yaptık. Yılı 3,4'lük bütçe açığıyla öngörmüştük. EYT'yi nasıl çözeceğiz diye simülasyon yaptık. Bugün yapılan ekstra zamlar bir yüktür bütçe üzerinde. 2022 yılı dünyanın en zor yıllarından biridir."

YORUMLAR
500
Bakan Nebati: Çalışanlarımızın ve emeklilerimizin hep yanında durduk Bakan Nebati: Çalışanlarımızın ve emeklilerimizin hep yanında durduk Enflasyondaki düşüş sonrası Bakan Nebati'den ilk mesaj: Etkisi önümüzdeki aylarda daha net hissedilecek Enflasyondaki düşüş sonrası Bakan Nebati'den ilk mesaj: Etkisi önümüzdeki aylarda daha net hissedilecek

Nureddin Nebati, Konut Desteği, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yeni konut projesinden ilk detayı Bakan Nebati verdi: Faiz oranı 1'in altında olacak - Son Dakika


Son Dakika
19:19 Fenerbahçe, VAR kayıtlarının yayınlanması sonrası çarpıcı açıklamalar yaptı: Kara bir lekedir
19:06 Jesus'tan ilginç tercih! Antalyaspor-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler netleşti
18:54 Memur ve emekliye gelen yüzde 25'lik zamma ilk tepki CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan: Sadaka mı veriyorsunuz!
18:50 Çok konuşulan pozisyondaki diyaloglar ortaya çıktı! Beşiktaş'tan VAR kayıtlarının yayınlanmasına ilk tepki
18:07 Kocaeli'de evden kaçan kediyi acımasızca yumrukladı, yaşananlar anbean kamerada
17:53 Yüzde 25'lik zamma göre kalem kalem hesapladık! İşte en düşük emekli maaşları
17:34 Tartışma yaratan olay! Sivasspor-Galatasaray karşılaşmasının VAR kaydında skandal WhatsApp sesi
17:18 ABD'li asker 2003 yılında yakalanan Saddam Hüseyin'in ilk duyduğu sözleri açıkladı: Başkan Bush selamlarını iletiyor
17:13 Ayrıldığı eşi ve 3 yaşındaki oğlunu katleden cani kocaya 2 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi
16:49 6'lı masada kriz yarattı! Ali Babacan'ın anayasa ile ilgili önerisine ilk veto İYİ Parti'den geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2023 19:32:26. #1.12#
SON DAKİKA: Yeni konut projesinden ilk detayı Bakan Nebati verdi: Faiz oranı 1'in altında olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement