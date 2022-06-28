Bakan Nebati ihracat verilerini paylaştı: Yıllık 242,6 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesini gördü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) ek bütçe görüşmelerinde konuştu. Dünyada hızla yükselen enflasyon, tedarik zincirleri ve lojistik alanındaki sıkıntılara değinen Bakan Nebati, ihracat verilerine ilişkin detayları da kamuoyu ile paylaştı.

"MALİ DİSİPLİNDEN TAVİZ VERMEDİK"

Bakan Nebati konuşmasına şu ifadeleri kullandı: "Kamu maliyemiz dünyada yaşanan tüm olumsuz gelişmelere rağmen ekonomimizin en güçlü taraflarından biri olmaya devam ediyor. Bugüne kadar mali disiplinden hiçbir zaman taviz vermedik, vermeyeceğiz. 2022 yılı bütçe hedef ve tahminleri 2021 yılının ikinci yarısındaki makroekonomik görünümden hareketle belirlenmişti.

"DÜNYADAKİ EKONOMİK GELİŞMELER DEĞİŞİMLERE YOL AÇTI"

Ancak, dünyada hızla yükselen enflasyon, tedarik zincirleri ve lojistik alanındaki sıkıntılar, emtia fiyatlarındaki rekor seviyeler ile jeopolitik gerginlikler, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de makroekonomik görünüm ve varsayımlarda değişimlere yol açmıştır."

"CUMHURİYET TARİHİNİN EN YÜKSEK SEVİYESİNE ULAŞTI"

Turizm gelirlerinin salgın öncesi seviyeye oldukça yaklaştığını belirten Bakan Nebati, sözlerini şöyle sürdürdü: "2022 yılı Mayıs ayında ihracatımız yıllık 242,6 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Türkiye, OECD üyeleri arasında salgın öncesi döneme göre en fazla istihdam artışı sağlayan ülke olmuştur."