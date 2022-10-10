Bakan Nebati: "Dünya ekonomilerinden pozitif yönde ayrışmaya devam ediyoruz" - Son Dakika
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Bakan Nebati: "Dünya ekonomilerinden pozitif yönde ayrışmaya devam ediyoruz"

10.10.2022 12:09
Bakan Nebati: "Dünya ekonomilerinden pozitif yönde ayrışmaya devam ediyoruz"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, tek haneli seviyeye düşen ağustos ayı işsizlik rakamlarına ilişkin, "Türkiye Ekonomi Modeli ile sağladığımız yüksek büyüme ve istihdam artışı sayesinde dünya ekonomilerinden pozitif yönde ayrışmaya devam ediyoruz.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, tek haneli seviyeye düşen ağustos ayı işsizlik rakamlarına ilişkin, "Türkiye Ekonomi Modeli ile sağladığımız yüksek büyüme ve istihdam artışı sayesinde dünya ekonomilerinden pozitif yönde ayrışmaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ağustos ayı işsizlik rakamlarını değerlendirdi.

Nebati, "Türkiye Ekonomi Modeli ile sağladığımız yüksek büyüme ve istihdam artışı sayesinde dünya ekonomilerinden pozitif yönde ayrışmaya devam ediyoruz. Bugün açıklanan iş gücü verilerine göre işsizlik oranını tek haneli seviyelere indirmiş bulunuyoruz. Bu suretle, işsizlik oranı ağustos ayında bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 9,6'ya gerilemiş ve 2014 Mart ayından bu yana en düşük seviyesine inmiştir. Tarihi yüksek seviyelere ulaşan istihdam artış eğilimini uygulamaya koyacağımız politikalarla sürdürmekte kararlıyız. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat hedeflerimize bir bir ulaşarak vatandaşlarımızın refah seviyesini yükselteceğiz." ifadelerini kullandı.

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Bakan Muş, Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck ile görüştü Bakan Muş, Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck ile görüştü Bakan Nebati: '(İşsizlik oranının yüzde 9,6'ya düşmesi) Türkiye Ekonomi Modeli ile sağladığımız yüksek büyüme ve istihdam artışıyla dünya... Bakan Nebati: '(İşsizlik oranının yüzde 9,6'ya düşmesi) Türkiye Ekonomi Modeli ile sağladığımız yüksek büyüme ve istihdam artışıyla dünya...
Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Nebati: 'Dünya ekonomilerinden pozitif yönde ayrışmaya devam ediyoruz' - Son Dakika

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