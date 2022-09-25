Kritik görüşme! Bakan Nebati, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile Cidde'de bir araya geldi - Son Dakika
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Kritik görüşme! Bakan Nebati, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile Cidde'de bir araya geldi

25.09.2022 12:53
Kritik görüşme! Bakan Nebati, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile Cidde'de bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cidde'deki Al-Salam Sarayı'nda Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşme gerçekleşti. Bakanlık kaynaklarının teyit ettiği görüşmede, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ikili ilişkilerin ele alındığı öğrenildi. Geçtiğimiz aylarda Külliye'de bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Selman, iki ülkenin karşılıklı ticaretinin geliştirilmesi ve yatırım fırsatlarının araştırılması üzerine konuları görüşmüştü.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile bir araya geldi. Edinilen bilgiye göre, Veliaht Prens Selman ile Bakan Nebati'nin Cidde'deki Al-Salam Sarayı'nda gerçekleşen görüşmesine, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.

BAKANLIK KAYNAKLARI GÖRÜŞMEYİ DOĞRULADI

Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynaklarının da teyit ettiği görüşmede, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ikili ilişkiler ele alındı.

SUUDİ YÖNETİM: 3'E KATLANACAK

Suudi Arabistan Yatırım Bakan Yardımcısı Badr Al Badr, "Gıda üretimi, inşaat konusunda Türkiye'de çok büyük şirketler var. İki ülke arasında yatırımın gelecek yıllarda 3'e katlanacağını düşünüyoruz.

Turizm, üretim, tarım gibi alanlarda birçok Suudi yatırımcı da Türkiye'de iş yapıyor. Türkiye ile pek çok alanda ekonomilerimizi geliştirmek için iş birliği yapacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

ERDOĞAN NİSAN AYINDA SUUDİ ARABİSTAN'I ZİYARET ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde yeniden sıcak ilişkilerin kurulduğu Suudi Arabistan'a nisan ayında ziyarette bulunmuş, Veliaht Prens Selman da haziranda Türkiye'ye gelmişti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan görüşmelerin ardından yayımlanan ortak bildiride, iki ülkenin karşılıklı ticaretin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi imkanlarını, iki ülke arasındaki karşılıklı ticaretin kolaylaştırılmasını ve önündeki zorlukların üstesinden gelinmesini, yatırım fırsatlarının araştırılması ve çeşitli alanlarda somut ortaklıklara dönüştürülmesi için iki ülkenin kamu ve özel sektöründeki iletişimin artırılmasını ele aldıkları belirtilmişti.

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Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Nureddin Nebati, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kritik görüşme! Bakan Nebati, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile Cidde'de bir araya geldi - Son Dakika

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