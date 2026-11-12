Bakan Şimşek, 5,1 milyar dolarlık 10 anlaşmaya dört bankayla imza atıldığını duyurdu

Bakan Şimşek, 5,1 milyar dolarlık 10 anlaşmaya dört bankayla imza atıldığını duyurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakan Şimşek, Asya Kalkınma Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası, Dünya Bankası ve İslam Kalkınma Bankası ile toplam 5,1 milyar dolar değerinde 10 anlaşma imzalandığını duyurdu. Şimşek, bu anlaşmaların toplam değerinin 5,1 milyar dolar olduğunu ifade etti.
Bakan Şimşek: "Asya Kalkınma Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası, Dünya Bankası ve İslam Kalkınma Bankası ile 5,1 milyar dolar değerinde 10 anlaşmaya imza attık"
Kaynak: AA
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