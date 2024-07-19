Bakan Şimşek: KKM stoku 47 haftadır kesintisiz gerileyerek 1,5 trilyon TL azaldı - Son Dakika
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Ekonomi

Bakan Şimşek: KKM stoku 47 haftadır kesintisiz gerileyerek 1,5 trilyon TL azaldı

Bakan Şimşek: KKM stoku 47 haftadır kesintisiz gerileyerek 1,5 trilyon TL azaldı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yaptığı açıklamada, Kur Korumalı Mevduat hesaplarından çıkışın sürdüğünü belirtti. "Ciddi bir mesafe aldık" diyen Bakan Şimşek, "KKM stoku TL bazında zirvesi olan geçen yıl ağustos ayına kıyasla 47 haftadır kesintisiz gerileyerek 1,5 trilyon TL azaldı. KKM'nin payı azalırken TL mevduatın toplam mevduat içindeki payı 19 puanın üzerinde artarak yüzde 51,2 seviyesine ulaştı." ifadelerini kullandı.

19.07.2024 17:39
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Kur Korumalı Mevduat hesaplarından çıkışın devam ettiğini belirten Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yaptığı açıklamada, "KKM stoku TL bazında zirvesi olan geçen yıl ağustos ayına kıyasla 47 haftadır kesintisiz gerileyerek 1,5 trilyon TL azaldı. KKM'nin payı azalırken TL mevduatın toplam mevduat içindeki payı 19 puanın üzerinde artarak yüzde 51,2 seviyesine ulaştı." dedi.

KUR KORUMALI MEVDUAT'TAN KAÇIŞ SÜRÜYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kur Korumalı Mevduat hesaplarıyla ilgili açıklama yaptı. KKM'den kademeli olarak çıkışta önemli mesafe alındığını belirten Bakan Şimşek, Türk Lirası'na güvenin arttıkça finansal istikrarın güçlendiğini ifade etti.

BAKAN ŞİMŞEK: TL'YE GÜVEN ARTIYOR

Bakan Şimşek şunları söyledi: "TL'ye güven artıyor. Programımızın önemli amaçlarından biri olan KKM (Kur Korumalı Mevduat) hesaplarının kademeli olarak azaltılmasında ciddi bir mesafe aldık. Ekonomide dengelenme, dış kaynak girişinin hızlanması, portföy tercihlerinin TL'ye yönelmesi ve rezervlerin artmasıyla birlikte finansal istikrar daha da güçlenmektedir.

"KKM STOKU 1,5 TRİLYON TL AZALDI"

KKM stoku TL bazında zirvesi olan geçen yıl ağustos ayına kıyasla 47 haftadır kesintisiz gerileyerek 1,5 trilyon TL azaldı. KKM'nin payı azalırken TL mevduatın toplam mevduat içindeki payı 19 puanın üzerinde artarak yüzde 51,2 seviyesine ulaştı.

"UYGULADIĞIMIZ POLİTİKALARLA FİNANSAL İSTİKRAR GÜÇLENİYOR"

Döviz dönüşümlü KKM hesaplarına uygulanan faiz alt sınırının azaltılması ve firmaların KKM hesaplarındaki vergi istisnasının sona ermesine ilave olarak ağustos ayından itibaren bireysel KKM hesaplarının da stopaja tabi olmasıyla birlikte bu sürecin hızlanmasını bekliyoruz. Uyguladığımız politikalarla makro finansal istikrar güçleniyor ve ekonomimiz daha dayanıklı hale geliyor."

Bakan Şimşek: KKM stoku 47 haftadır kesintisiz gerileyerek 1,5 trilyon TL azaldı
Bakan Şimşek: KKM stoku 47 haftadır kesintisiz gerileyerek 1,5 trilyon TL azaldı

Kur Korumalı Mevduat, Mehmet Şimşek, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Şimşek: KKM stoku 47 haftadır kesintisiz gerileyerek 1,5 trilyon TL azaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • VURKAÇOĞLU: Sayın şimşek hangi ülkenin ekonomi bakanı, bizim ülkeden konuşuyorsa biz neden hissetmiyoruz daha fakirleşiyruz. 11 1 Yanıtla
  • Oooo: Kur korumalı mevduat ekonomimizi kurtaracak formüllerden denilip teşvik ediyordu Şimdi bitirerek ekonomiyi kurtarmaya çalışıyoruz. Faizi düşürerek düze çıkacaktık Yükselterek çıkmaya çalışıyoruz. Nokta... 9 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: anlamadim tl güçleniyorsa dolar kuru neden yükseliyor 6 0 Yanıtla
  • Yusuf Çarman: Yav he he. Emekli maaşımız 12500 asgari ücret 17002. Zengin kazanıyor fakir ağlıyor meclis, belediyeler akrabadan geçilmiyor. Hukuk sistemi çökmüş. Gelir adaleti diye birşey kalmamış. 2 1 Yanıtla
  • mustafa sagdic: vergi kacirana ceza varda. ulkeyi bu hale sokanlara neden mukafat veriliyor ? 1 1 Yanıtla
  • Ali Mutlu: Arkadaş Ne Yoldurmuşla bu milleti. Allahdan başlatı secde de. Birde olmasa durum ne olurdu. 1 0 Yanıtla
  • AsLaN DurakoğLu: Desteksiz atiyor. Kandirin biraz daha milleti. Ne de olsa herkes memnun halinden. Bu emekliler ve asgari ucretlilere cok iyl oluyor. 0 0 Yanıtla
  • Kadir Can: Bizim ülkemizde yıllardır ticaret büyüyor ülke büyüme orani yükseliyor bunlara göre halk günden güne fakirlesiyor kime yarıyor bu büyüme kkm den çıkıyor yüksek faiz yatırıyor verilen bu faizler yine merkez Bankası kasasında çıkıyor emekliyi asgarî ücretliyi öldürdünüz siz Zengin daha fazla zengin ettiniz 0 0 Yanıtla

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