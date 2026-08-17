Bakan Şimşek: Mali Disiplini Koruyoruz - Son Dakika
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Bakan Şimşek: Mali Disiplini Koruyoruz

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Hazine Bakanı Şimşek, jeopolitik olumsuzluklara rağmen mali disiplini sürdürdüklerini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik gelişmelerin olumsuz etkilerine rağmen mali disiplini koruduklarını belirterek, "Gelir politikalarımızda artan etkinlik ve güçlenen harcama disipliniyle sağladığımız mali alanı öncelikli alanlara yönlendirmeye ve dezenflasyon sürecini desteklemeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Şimşek, NSosyal hesabından temmuz ayı bütçe gerçekleşmelerini değerlendirdi.

Jeopolitik gelişmelerin olumsuz etkilerine rağmen mali disiplini koruduklarını vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

"Dezenflasyonu desteklemek amacıyla eşel mobil uygulaması kapsamında önemli ölçüde vergi gelirinden feragat etmemize ve iç talepteki dengelenmenin gelir performansı üzerindeki etkilerine rağmen bütçe hedeflerimiz doğrultusunda ilerliyoruz."

Şimşek, borç yükünün azaltılmasında önemli faktör olan faiz dışı bütçe fazlasının ocak-temmuz döneminde geçen yıla göre 228 milyar lira artarak 470 milyar liraya ulaştığının altını çizerek, "Finansman koşullarını gözeterek yurt içi borç çevirme oranımızı yüzde 87 seviyesinde tuttuk. Gelir politikalarımızda artan etkinlik ve güçlenen harcama disipliniyle sağladığımız mali alanı öncelikli alanlara yönlendirmeye ve dezenflasyon sürecini desteklemeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Şimşek: Mali Disiplini Koruyoruz - Son Dakika

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