Bakan Mehmet Şimşek'ten dolardaki yükseliş sonrası dikkat çeken açıklama: Biraz sabır ve zaman ihtiyacımız var - Son Dakika
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Bakan Mehmet Şimşek'ten dolardaki yükseliş sonrası dikkat çeken açıklama: Biraz sabır ve zaman ihtiyacımız var

07.06.2023 22:06

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dolardaki yükseliş sonrası sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Şimşek, "Plan ve program dahilinde, belirlediğimiz ilkeler çerçevesinde emin adımlarla çıktığımız bu yolda hedeflerimize inşallah herkesin desteğini alarak ulaşacağız. Ancak biraz sabır ve zamana ihtiyacımız var." dedi.

TL dün geceden bu yana yüzde 7'den fazla değer kaybetti. Dün günü 21.50 liradan kapatan dolar kuru, bugün 23.21 lira ile rekor kırdı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TL'deki değer kaybı sonrası dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

Şimşek paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Bugün TBMM Genel Kurulu'nda yemin ederek görevimize başlamış bulunmaktayız, Allah utandırmasın. Hükümetimizin üstesinden gelemeyeceği hiçbir sorun yoktur.

Bakan Şimşek'ten dolardaki yükseliş sonrası dikkat çeken sözler: Biraz sabır ve zaman ihtiyacımız var

"BİRAZ SABIR VE ZAMANA İHTİYACIMIZ VAR"

Plan ve program dahilinde, belirlediğimiz ilkeler çerçevesinde emin adımlarla çıktığımız bu yolda hedeflerimize inşallah herkesin desteğini alarak ulaşacağız. Ancak biraz sabır ve zamana ihtiyacımız var.

Bakan Şimşek'ten dolardaki yükseliş sonrası dikkat çeken sözler: Biraz sabır ve zaman ihtiyacımız var

"BENDEN DUYMADIĞINIZ HİÇBİR HABERE İNANMAYIN"

Bu çerçevede sevgili vatandaşlarımızdan özellikle bir istirhamım var; uygulama ve politikalarımıza ilişkin lütfen benden duymadığınız hiçbir habere ve dolaşıma sokulan hiçbir dedikoduya itibar etmeyiniz. Saygılarımla…"

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Mehmet Şimşek, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Mehmet Şimşek'ten dolardaki yükseliş sonrası dikkat çeken açıklama: Biraz sabır ve zaman ihtiyacımız var - Son Dakika


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