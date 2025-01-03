Bakan Şimşek'ten enflasyon verilerine ilişkin ilk yorum - Son Dakika
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Ekonomi

Bakan Şimşek'ten enflasyon verilerine ilişkin ilk yorum

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten memur ve emekli maaşları için belirleyici olan aralık ayı enflasyon rakamlarına ilişkin ilk değerlendirme geldi. Şimşek aralık ayında enflasyon son 19 ayın en düşük seviyesinde gerçekleştiğini belirtti.

03.01.2025 10:35
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK verilerine göre enflasyon, Aralık 2024'te aylık periyotta yüzde 1,03 arttı. Yıl sonu enflasyonu 44,38 olarak gerçekleşti. Altı aylık enflasyon yüzde 15,75 olarak hesaplandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon rakamlarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Şimşek, enflasyonda düşüşün sürdüğüne vurgu yaptı.

Şimşek açıklamalarına şöyle devam etti:

Vatandaşımızın geçim sıkıntısını çözmek en büyük önceliğimizdir. Bu doğrultuda gerekli politika çerçevesini oluşturduk ve dezenflasyon programını kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz.

Aralık ayında enflasyon son 19 ayın en düşük seviyesinde yüzde 1 oldu. Yıllık enflasyon yüzde 44,4'e gerileyerek 2023 yılı Kasım ayında açıklanan Merkez Bankası tahmin aralığının 2,4 puan üzerinde gerçekleşti. Böylece 2024 yılında enflasyon 2022 ve 2023 yıl sonuna göre 20 puan düştü.

Enflasyondaki düşüş sürecek. Maliye politikasının artan desteğinin yanı sıra hizmet enflasyonundaki katılığın azalması ve beklentilerdeki iyileşme ile 2025 yılında enflasyonun hedefimiz doğrultusunda gerçekleşmesini bekliyoruz.

Bakan Şimşek\'ten enflasyon verilerine ilişkin ilk yorum

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Son Dakika Ekonomi Bakan Şimşek'ten enflasyon verilerine ilişkin ilk yorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (35)

  • kuzeyli baba:
    bence polis asker adliye memurları haric diğer tüm hastane de doktor hemşireler vs haric mada başı memurlar hepsi özelleşmeli taşeron olmalı asgari ücret almalı devlete en büyük yük memur maaşları bence hepsi 40 50 bin maaş alıyor lakin alayı yatıyor bence alayı taşeron olmalı 76 42 Yanıtla
  • Ali İzzet Aşrak:
    ülkenin bütün yükünü emeklilerin üzerine yükleyin bakalım 109 3 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    Allah'a ne hesap vereceksin... koyunlar kanıyor da biz insanlar inanmıyoruz 95 0 Yanıtla
  • Aziz Başer:
    Şaka bile daha masum bunun yanında 90 0 Yanıtla
  • Binali Şahin:
    Sayın şimşek insanları niye aptal yerine koyuyorsunuz enflasyon 44 asgariye 30 zam birde enflasyona ezdirmedik diyorsunuz 80 1 Yanıtla
  • ismail Atabey:
    millet vekil maaşlarıda asgari ücret olmalı bakanlarda emekli maaşı ila aynı ücreti almalı 67 0 Yanıtla
  • Hasan Koca:
    şakacı seni 31 1 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    BAK SEN 29 2 Yanıtla
  • Trgtyldz:
    canı öyle istediği için düşük çıkıyor 30 0 Yanıtla
  • Emre özenç:
    yaaa bak bak sen öyle mi olmuş 27 0 Yanıtla
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