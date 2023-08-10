Bakan Şimşek'ten Merkez Bankası'nın rezervlerindeki büyük artışa ilk yorum: Biriktirmeye devam edeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Mehmet Şimşek'in, Merkez Bankası Başkanlığı'na Hafize Gaye Erkan'ın getirilmesiyle ekonomide toparlanma süreci hızlandı. Yeni ekonomi yönetiminin uyguladığı politikalar meyvesini vermeye başlarken, ekonomideki hareketlenme Merkez Bankası rezervlerine de yansıdı. Brüt rezervler 115 milyar doları, net rezervler ise 15 milyar doları aştı. Söz konusu gelişmeyi değerlendiren Bakan Şimşek, "Piyasa koşulları elverdiği ölçüde rezerv biriktirmeye devam edeceğiz." dedi.

2 AYDA KASAYA GİREN MİKTARI PAYLAŞTI

Rezerv artışlarıyla ilgili sosyal medyadan bir paylaşım yapan Bakan Şimşek, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre, 2023Mayıs sonu itibarıyla 98.5 milyar ABD doları seviyesinde olan brüt rezervler 4 Ağustos haftası itibarıyla 115.6 milyar ABD Doları seviyesine yükseldi. Böylece son iki ayda rezervlerde 17.1 milyar ABD Dolarına varan artış kaydedildi. Bu dönemde net rezervler ise 20.1 milyar ABD doları yükselişle 15.7 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti." dedi.

"ARTIŞIN KKM'DEKİ REKOR AYINDA DEVAM ETMESİ ANLAMLI"

Şimşek sözlerini şöyle sürdürdü: "Rezerv artışlarının, kur korumalı mevduat dönüşlerinin rekor seviyede olduğu ağustos ayında devam etmesi oldukça anlamlı. Piyasa koşulları elverdiği ölçüde rezerv biriktirmeye devam edeceğiz."

ATILAN ADIMLAR MEYVESİNİ VERDİ

Analistler, rezerv artışlarının, Kur Korumalı Mevduatların (KKM) dönüşlerinin rekor seviyede olduğu ağustos ayında da devam etmesine dikkati çekerek, ekonomi yönetimi tarafından seçim sonrası atılan adımların söz konusu seyirde etkili olduğunu ifade etti.