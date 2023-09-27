Bakan Şimşek'ten Türkiye ekonomisine ilişkin dikkat çeken mesaj: Doğru yoldayız ancak sabırlı olmalıyız - Son Dakika

Bakan Şimşek'ten Türkiye ekonomisine ilişkin dikkat çeken mesaj: Doğru yoldayız ancak sabırlı olmalıyız

Son Güncelleme: 27.09.2023 12:49

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uluslararası ilk röportajını Financial Times'a verdi. Ekonomiyi yeniden dengelemeyi ve iç talebi yumuşatmayı hedeflediklerini belirten Bakan Şimşek, ''Doğru yoldayız. Güvenin geri döndüğüne dair güçlü kanıtlar var. Ancak sabırlı olmalıyız, halen zorlu bir süreçteyiz.'' dedi.

Financial Times'a konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomisine ilişkin önemli mesajlar verdi. Yeni ekonomi yönetiminin attığı adımları değerlendiren Bakan Şimşek, doğru yolda olduklarını belirterek biraz sabır istedi.

"EKONOMİYİ YENİDEN DENGELEMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Bakan Şimşek, haziran ayında göreve gelmesinden bu yana uluslararası medyaya verdiği ilk röportajda "ekonomiyi yeniden dengelemeye ve iç talebi yumuşatmaya" çalıştıklarını söyledi.

"HALEN ZORLU BİR SÜREÇTEYİZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni ekonomi politikalarına destek verdiğinin altını çizen Bakan Şimşek, "Doğru yoldayız. Güvenin geri döndüğüne dair güçlü kanıtlar var. Ancak sabırlı olmalıyız, halen zorlu bir süreçteyiz" dedi.

ENFLASYONDA GEÇİS SÜRECİ NE KADAR SÜRECEK?

Gelecek yılın ortalarına kadar enflasyonun "geçiş sürecinde" olacağını söyleyen Şimşek, miktarsal sıkılaştırma tedbirleriyle birlikte finansal koşulların TCMB politika faizinin işaret ettiğinden daha fazla sıkı olduğunu belirtti.

GÜVEN İSTEDİ

Bakan Şimşek, tüketicilere ve işletmelere verilen kredilerdeki artışın yanı sıra petrol ve KDV vergilerindeki artışları yavaşlatmayı amaçlayan bir dizi tedbirin alındığına da dikkat çekti. Şimşek, "Enflasyon beklentilerini sıfırlamak için güvene ihtiyacınız var" diye konuştu.

Financial Times, Mehmet Şimşek, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Şimşek'ten Türkiye ekonomisine ilişkin dikkat çeken mesaj: Doğru yoldayız ancak sabırlı olmalıyız - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Şimşek'ten Türkiye ekonomisine ilişkin dikkat çeken mesaj: Doğru yoldayız ancak sabırlı olmalıyız - Son Dakika
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