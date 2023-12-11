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Bakan Şimşek: Uyguladığımız politikaların sonuçlarını alıyoruz - Son Dakika
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Bakan Şimşek: Uyguladığımız politikaların sonuçlarını alıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari dengenin ekimde de fazla vermesi ve Türkiye'deki işsizliğin son 11 yılın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından bir değerlendirmede bulundu. Bakan Şimşek, "Cari dengedeki düşüş ve ülkemize yönelik artan uluslararası yatırımcı ilgisi sayesinde rezervlerimiz 140 milyar dolar ile tarihi yüksek seviyesine ulaştı. Uygulamaya koyduğumuz politikalarımızın sonuçlarını her gün alıyoruz, program hedeflerimiz bir bir gerçekleşmeye devam edecek." dedi.

11.12.2023 - 11:07,  Güncelleme: 12:43
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Bugün Türkiye ekonomisine ilişkin 2 önemli veri açıklandı. Buna göre; eylül ayında 1.8 milyar dolar ile son 2 yılın en büyük fazlasını veren cari denge, ekimde de 186 milyon dolar fazla verdi. Böylece Türkiye ekonomisi bu yıl üçüncü kez fazla vermiş oldu. Türkiye'deki işsiz sayısı ise ekimde 163 bin kişi azalarak 2 milyon 961 bin kişi olurken, işsizlik oranı ise 0,5 puan azalarak yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik ekim ayında 2012 Kasım'dan bu yana en düşük seviyesini gördü. Peş peşe açıklanan verilerin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten ilk değerlendirme geldi.

Bakan Şimşek şunları söyledi:

"Büyümede dengelenmeye yönelik politikalarımızla cari denge ekim ayında da fazla verdi, yıllık açık mayısa göre 9,6 milyar dolar azaldı.

"REZERVLERİMİZ TARİHİN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE"

Cari dengedeki düşüş ve ülkemize yönelik artan uluslararası yatırımcı ilgisi sayesinde rezervlerimiz 140 milyar dolar ile tarihi yüksek seviyesine ulaştı. Uyguladığımız politikalarla bir yandan kırılganlıkları azaltırken diğer yandan yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı sürdürülebilir büyümeyi tesis ediyoruz.

"UYGULADIĞIMIZ POLİTİKALARIMIZIN SONUÇLARINI ALIYORUZ"

Bu dönemde en büyük dezavantajımız ihracat artışını sınırlayan ticaret ortaklarımızdaki zayıf talep. Sanayi üretimindeki seyir büyük oranda bunu yansıtıyor. Ekim ayında işsizlik oranı son 11 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 8,5'e geriledi. Uygulamaya koyduğumuz politikalarımızın sonuçlarını her gün alıyoruz, program hedeflerimiz bir bir gerçekleşmeye devam edecek."

Bakan Şimşek: Uyguladığımız politikaların sonuçlarını alıyoruz
Bakan Şimşek: Uyguladığımız politikaların sonuçlarını alıyoruz
Kaynak: AA
YORUMLAR (1)
  • Serkan Basar: ağam eğleniii bizle Yanıtla 2 0

Mehmet Şimşek, İhracat, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Şimşek: Uyguladığımız politikaların sonuçlarını alıyoruz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Şimşek: Uyguladığımız politikaların sonuçlarını alıyoruz - Son Dakika
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