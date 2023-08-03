Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Erkan, JP Morgan'ın yatırımcı toplantısına katılacak - Son Dakika
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Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Erkan, JP Morgan'ın yatırımcı toplantısına katılacak

03.08.2023 11:16

Reuters'ın son dakika olarak geçtiği habere göre, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, yarın Amerikan yatırım bankası JP Morgan'ın yatırımcı toplantısına katılacak.

Reuters haber ajansının duyurduğuna göre, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, JP Morgan'ın düzenleyeceği yatırımcı toplantısına katılacak. Toplantı yarın İstanbul'da gerçekleştirilecek.

YATIRIMCILARA SESLENECEKLER

Reuters'ın konuya yakın kaynaklardan aktardığına göre Şimşek ve Erkan'ın toplantıda bir konuşma yapacağını söyledi. Bir kaynak ise "Şimşek yatırımcılarla ekonomi yönetiminin bugüne kadar yaptıklarının yanı sıra beklentilerini de paylaşacak." diye konuştu.

ERKAN SİNYALİ VERMİŞTİ

Geçen hafta yılın üçüncü enflasyon raporunu açıklayan TCMB Başkanı Erkan, ilk kez basının karşısına çıkmış ve en kısa zamanda yatırımcı toplantıları yapacaklarını söylemişti.

PARA POLİTİKASINDA RADİKAL DEĞİŞİKLİKLER

22 Haziran'daki faiz artışı kararının ardından bankacılarla bir toplantı gerçekleştiren Erkan, toplantıda para politikasında radikal değişikliklere gidileceğine ilişkin net mesajlar vermişti. Birinci önceliğin, enflasyonla mücadele olduğuna işaret eden Erkan, kuru baskılamak için döviz satışı yapılmayacağını ifade etmişti.

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Hafize Gaye Erkan, Mehmet Şimşek, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Erkan, JP Morgan'ın yatırımcı toplantısına katılacak - Son Dakika


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