Milli Eğitim Bakanı Erzurum\'da İş İnsanlarıyla Buluştu

Ekonomi

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği memleketi Erzurum'da, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nı (ETSO) ziyaret ederek, iş insanlarıyla bir araya geldi.

Bakan Tekin'i ETSO'yu ziyaretinde, Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın, Meclis Başkanı Gökhan Yılmaz ile Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri karşıladı. ETSO'da ilk olarak Başkan Özakalın'ı makamında ziyaret eden Bakan Tekin daha sonra Meclis Salonunda düzenlenen, 'İş Dünyası İstişare Toplantısı'na iştirak etti.

Toplantıya Bakan Tekin'in yanı sıra; AK Parti Erzurum Milletvekilleri Selami Altınok ve Mehmet Emin Öz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, AK Parti MKYK Üyesi Fevzi Polat, AK Parti İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, Palandöken Belediye Başkanı Av. Muhammet Sunar, ETSO Meclis Başkanı Gökhan Yılmaz, Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü Ömer Faruk Karakullukçu, ETSO Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri ile TOBB İl Kadın ve Genç Girişimci Kurullarının Başkan ve üyeleri katıldı.

Toplantının açış konuşmasını yapan Başkan Özakalın, Bakan Tekin'i ETSO'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Son dönemlerde Erzurum'un siyasette ve bürokraside ağırlığının olmasının şehir adına memnuniyet verici olduğunu ifade eden Başkan Özakalın, "Biz de inşallah bu dönem iş dünyasının temsilcileri olarak şehrimizin sanayileşmesi ve ekonomik anlamda beklediği sıçramayı yapması adına elimizden gelen her türlü çabayı birlik ve beraberlik içerisinde göstermeye hazırız" dedi.

Özakalın; "Sloganımız; Dilde Fikirde İşte Birlik"

ETSO'nun sloganın; "Dilde, fikirde, işte birlik" olduğunu vurgulayan Başkan Özakalın, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nın 6 bine yakın üyesi ve 79 Meclis üyesi ile şehrin ve bölge iş dünyasının en önemli meslek kuruluşlarının başında geldiğini söyledi. Erzurum'un, "Eğitim, Turizm ve Sağlık Şehri" olarak tanımladığını kaydeden Başkan Özakalın; "Eğitim, turizm ve sağlık alanlarında yapılan yatırımlarla belki bugün tam olarak arzu ettiğimiz seviyede olmasak da söz konusu sektörlerde belli bir noktaya geldik. Bunların yanı sıra şehrimiz ve bölgemiz adına en önemli sektörlerin arasında saydığımız tarım hayvancılık gibi artık olmazsa olmazımız sanayi sektörünü de sayıyoruz. Şehrimizin kalkınmasının sanayileşmeden geçtiğini artık hepimiz biliyoruz" diye konuştu.

"İlimizde, Üretime Dayalı Bir Ekonomi Oluşturmalıyız"

Konuşmasında, "İş dünyası olarak bizler artık şehrimizde üretim, ihracat ve istihdama dayalı bir ekonomi oluşturmak istiyoruz" diyen Başkan Özakalın şunları söyledi; "İhracat anlamında çok iyi bir lokasyona sahibiz. Ancak ihracatımızı artırmak için üretimimizi artırmak durumundayız. Bunun için de şu anda yerel ve ulusal yatırımcılarımızın büyük ilgi gösterdiği 2. OSB'yi tam anlamıyla faaliyete geçirmek durumundayız. 2. OSB 3. Etap alanının en kısa sürede genişletilmesi ve yatırımcılarımızın taleplerini karşılamak zorundayız. Bunun için şehrimizin siyasileri, Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve ETSO olarak bizler yoğun bir çabanın içerisindeyiz. İnşallah Erzurum'un sanayileşmesi anlamında büyük bir fırsat olan 2. OSB'yi en kısa sürede şehrimizin üretim, istihdam ve ihracatına büyük katkılar sunacak fabrika bacalarının tüttüğü bir yatırım bölgesi haline getireceğiz"

Şehrin yatırım ortamının iyileşmesi için devletin, bir çok kurum aracılığıyla sağlandığı devlet teşvik ve desteklerinin büyük önem taşıdığını kaydeden Özakalın, finansa erişim konusunda yaşanan sorunların da bir an önce çözüme kavuşturulması gerektiğini belirtti. Başkan Özakalın ayrıca kuzey güney koridorundaki ulaşım projelerinin de bir an önce tamamlanmasının da bölge illeri arasındaki ulaşıma büyük avantaj sağlayacağını sözlerine ekledi. Özakalın konuşmasının ardından ETSO'nun, "İş Dünyası ve Çalışma Hayatıyla İlgili Teşvik ve Desteklerle İlgili Sorunlar ve Çözüm Önerileri" raporu ile "Devlet Destekleri Kapsamında Projesi Kabul Edilen Firmalara Yönelik Verimlilik Analizi Çalıştayı" raporlarını Bakan Tekin'e sundu.

Bakan Tekin; "El Birliği ile Sorunlarımız Çözeriz"

İstişare toplantısında daha sonra Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin iş dünyasına hitap etti. Erzurum'un siyasette, bürokraside, sivil toplum ve meslek kuruluşlarında üst düzeyde temsil edilmesinin memnuniyet verici olduğunu ifade eden Bakan Tekin, "Ama bunun anlamlı hale gelebilmesi için bu temsil mekanizmasındaki kişilerin bir program ve strateji dahilinde iş bölümü yapabilmesi önemlidir. Koordinasyon çok önemli Aynı konuya aynı boyutlarıyla odaklanmamız, yaşanan sorunları ve çözüm önerilerimizi rasyonel temellere oturtulması, sorunların çözümüne azami katkı sunacaktır. Bizler birlikte hareket etmek konusunda çok arzuluyuz. İnşallah el birliği ile sorunlarımızın üstesinde geleceğiz" şeklinde konuştu.

Bakan Tekin toplantıda eğitim sektörü başta olmak üzere iş insanlarının da farklı konulardaki sorularını cevaplandırdı. ETSO Meclis Üyesi Abdullah Samancı'nın özel eğitim kurumlarıyla ilgili sorunları dile getirdiği toplantıda Bakan Tekin de özel eğitim kurumlarına yönelik Bakanlık olarak yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgiler aktardı. Toplantı sonunda ETSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın, Bakan Tekin'e gümüş işlemeli Oltutaşı tespih ve ziyaretin anısına bir plaket takdim etti. TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Kübra Alioğulları da yine Erzurum'un coğrafi tescilli ürünlerinden ehramdan yapılmış atkı ve kravat hediye etti. Bakan Tekin ETSO'dan ayrılmadan önce toplantıya katılan iş insanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

(MEK-NK-Y) - ERZURUM