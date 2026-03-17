Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Uraloğlu, GÖKBEY Helikopteri Sertifika Teslim Töreni'nde konuştu Açıklaması

17.03.2026 18:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, GÖKBEY helikopterinin Tip Sertifikası almasıyla Türkiye'nin, hava aracı sertifikasyonunu uçtan uca dijital ve milli bir platform üzerinden yönetebilen dünyadaki çok sınırlı sayıdaki ülkeden biri haline geldiğini bildirdi.

GÖKBEY Helikopteri Sertifika Teslim Töreni, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında gerçekleştirildi.

Uraloğlu, burada yaptığı konuşmada, son yıllarda yaşanan bölgesel çatışmalar ve ambargoların, Türkiye'nin kendi teknolojisini üretmesinin bir zorunluluk olduğunu gösterdiğine işaret etti.

Yerli ve milli üretimin, vatanın güvenliği, ekonominin bağımsızlığı ve geleceğin teminatı olduğunu dile getiren Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, son 24 yılda yerli sanayiyi geliştirerek, savunma sanayi ürünleri, makine, medikal, ulaştırma, elektrik-elektronik ve haberleşme sektörleri gibi birçok stratejik alanda yüksek teknolojiye sahip milli ürünlerle dünya çapında küresel bir üretici ve ihracat ülkesi olduklarını söyledi.

Uraloğlu, Türkiye'nin tarihe damga vuran bir süreç yaşadığını belirterek, "Savunma sanayii alanında dünya güç dengelerini değiştiren İHA/SİHA teknolojilerimizle başladık. Bayraktar TB2, Akıncı, Kızılelma gibi platformlarla gökyüzünde söz sahibi olduk. MİLGEM projesiyle kendi savaş gemilerimizi, TCG Anadolu ile dünyanın ilk SİHA gemisini denize indirdik. TOGG ile otomobil hayalimizi gerçeğe dönüştürdük, TÜRKSAT 6A ile uzayda kalıcı iletişim gücümüzü gösterdik ve uydu ihracatçısı ülkeler arasına yükseldik. Elektrikli trenlerimiz, sürücüsüz metrolarımız, milli banliyö trenlerimiz raylara indi." diye konuştu.

Bu başarıların, milletin azmi, devletin kararlı desteği ve mühendislerin alın teriyle yazıldığını vurgulayan Uraloğlu, bu sürecin milletin kendi gücüyle yükselişinin, öz güveninin ve aydınlık geleceğine inancının simgesi olduğunun altını çizdi.

"Milletimize hizmet edecek milli gururumuzdur"

Uraloğlu, TUSAŞ'ın 1973'te iki küçük kulübede başlayan bağımsızlık yolculuğunun bugün 4 milyon metrekarelik dev tesislerde, KAAN'dan HÜRJET'e, ANKA'dan ATAK-2'ye kadar dünya çapında projelerle taçlandığına dikkati çekti.

Bu büyük yolculuğun yeni zirvesinin T625 GÖKBEY helikopteri olduğunun altını çizen Uraloğlu, başlangıçta sivil amaçlı tasarlanan GÖKBEY'in, 23 Mart 2016'da yapılan başvuruyla başlayan 10 yıllık yoğun bir süreç sonunda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün verdiği "Tip Sertifikası"na kavuştuğunu bildirdi.

Uraloğlu, 600'den fazla teknik toplantı, 180'den fazla sertifikasyon testi, yaklaşık 18 bin uçuş test noktası, 800'den fazla uyum dokümanı ve şubat ayında gerçekleştirilen doğrulama uçuşlarının CS-29 standartları başta olmak üzere uluslararası gerekliliklere tam uyumla tamamlandığını belirtti.

Bu sürecin, Kamusal Dönüşüm Modeli kapsamında geliştirilen KDM-ERP Sertifikasyon Modülü ile tamamen dijital ortamda, kanıt bazlı ve şeffaf şekilde yürütüldüğüne işaret eden Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Böylece Türkiye, hava aracı sertifikasyonunu uçtan uca dijital ve milli bir platform üzerinden yönetebilen dünyadaki çok sınırlı sayıdaki ülkeden biri haline geldi. Bu sertifika ile Türkiye, sivil döner kanatlı hava aracı tasarlayıp, üretip ve kendi ulusal otoritesiyle yabancı bir bağımlılık olmadan sertifikalandırabilen seçkin ülkeler arasına katıldı. Artık ABD, AB, Kanada ve Brezilya gibi köklü havacılık ekosistemlerinin yanına, gururla kendi bayrağımızı da dikiyoruz. Bu, sadece teknik bir başarı değil, tam anlamıyla teknolojik egemenlik, milli irade ve bağımsızlık manifestosudur. Yıllarca dış onaylara mahkum edilen bir ülkenin, kendi helikopterini kendi standartlarıyla dünyaya kabul ettirmesi, işte bu da başka büyük zaferin adıdır. GÖKBEY, sadece bir helikopter değil, sivil havacılıkta bağımsızlığımızın, sağlık, yangın söndürme ve genel maksat görevlerinde milletimize hizmet edecek milli gururumuzdur. Bu eser, hepimizin ortak başarısıdır, şehitlerimizin aziz hatıralarına da en güzel armağandır."

"Geliştirdiğiniz teknolojiler rol modeldir"

Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün'e hitaben de şunları söyledi:

"Siz zannetmeyin ki sadece bir helikopter için, bir uçak için biz teknoloji geliştiriyoruz. O sizin geliştirdiğiniz teknolojiler, esasında bütün sanayinin, bütün ulaşım araçlarının da rol modelidir, oralarda kullanılan teknolojilerdir. Onun için zaten biz sizlerle milli trenlerimizde, akıllı ulaşım sistemlerimizde ve her türlü projemizde çok sıkı bir işbirliği içerisindeyiz. Aynı şekilde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla sıkı işbirliği içerisindeyiz. Onun için siz sadece bugün helikopteri yaptınız, biz de sertifika verdik değil, teknoloji ürettiniz biz de ülkemizin her alanında kullanıyoruz. Allah sizlerden, bütün ekibinizden razı olsun. Allah, daha iyi projeler, daha güzel projeler böyle kamuoyuna duyurmayı hepimize nasip etsin."

Kaynak: AA

Teknoloji, Havacılık, Ekonomi, Ankara, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 18:52:29. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.