Bakan Varank'tan dikkat çeken paylaşım! TOGG'un bagajını açtığı için fırça yiyen muhabire gönderme yaptı

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Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un Bursa'nın Gemlik ilçesindeki fabrikasında üretimi yapılan yerli otomobili canlı yayında tanıtan muhabirin başından geçen olay sosyal medyada gündem oldu. Otomobilin detaylarını anlattığı sırada bagajı açmasıyla görevlinin hışmına uğrayan ve "Açmayın dedik" tepkisiyle karşılaşan muhabir neye uğradığını şaşırırken, yayını izleyen herkes de büyük bir şok yaşadı.

BAKAN VARANK'TAN DANİLO'LU "BAGAJ ÖNEMLİ" PAYLAŞIMI

Türkiye canlı yayında yaşanan gelişmeyi konuşurken, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Twitter hesabından MasterChef Türkiye jürisi Danilo Zanna'nın yerli otomobil TOGG'un bagajını açıp içine baktığı anlara ait bir fotoğraf paylaşan Bakan Varank, paylaşımına ise "Bagaj önemli!" notunu düştü.

PAYLAŞIM BÜYÜK MERAK UYANDIRDI

Varank'ın yaptığı paylaşım kısa süre içinde binlerce beğeni alırken, bagajla ilgili detayın ne olduğu konusu ise büyük merak uyandırdı.

İşte Bakan Varank'ın o paylaşımı;