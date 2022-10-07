TÜRK KOMPOZİT FUARINI ZİYARET EDEN BAKAN VARANK: TÜRKİYE BU ALANDA HER GEÇEN GÜN KABİLİYETLERİNİ ARTTIRIYOR

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk Kompozit 2022 Fuarı'nı ziyaret etti, fuara katılan firmaların ürünlerini inceledi. Kompozit sektöründeki ilerlemeyi görmekten dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Bakan Varank, " Türkiye, bu alanda her geçen gün kabiliyetlerini arttırıyor." dedi.

Türk Kompozit 2022, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda başladı. Fuar, kompozit sanayisine özgü üretim, işleme ve uygulama metotları başta olmak üzere tüm sektörü kapsayan etkinlikler içeriyor. Fuara, ham madde tedarikçileri, kompozit yarı ve ara ürün üreticileri, kompozit nihai ürün üreticileri, işleme teknolojileri sunan firmalar katılıyor. 8 Ekim'e kadar sürecek, 100'ün üzerinde işletmenin yer aldığı fuarda, makine üreticileri, ekipman tedarikçileri, tüketim malzemeleri üreticileri, tasarım hizmetleri ve simülasyon servisleri sunan firmalar ürünlerini sergiliyor. Bakan Varank, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Türk Kompozit Fuarı'nda incelemelerde bulundu. Dernek Başkanı Barış Pakiş'ten sektöre ilişkin bilgi alan Bakan Varank, fuarda yer alan firmaların stantlarındaki ürünleri inceledi. Ziyaretin ardından açıklama yapan Varank, "Kompozit sektörü, daha hafif ve daha sağlam malzemelerin üretilmesini hedefleyen bir sektör. Türkiye de bu manada her geçen gün kabiliyetlerini arttıran bir ülke. İstanbul gerçekten global anlamda tedarikçi arayan firmaların şirketlerin uğrak noktası haline geldi. Bu fuarda da 100 şirketimiz binlerce ziyaretçiyi burada karşılayıp kompozit sektöründe Türkiye'deki firmaların kabiliyetlerini, hangi ürünleri geliştiriyorlar, üretiyorlar, hangi alanlarda tedarikçi olabilirler, onları ortaya koydukları bir fuar." dedi.

"HEM HAM MADDE HEM BİTMİŞ ÜRÜN"

Bakan Varan, "Yakın zamanda Almanya'da Rüzgar Enerjisi Fuarı'ndaydık. Rüzgar enerjisinde kullanılan malzemelerin önemli bir kısmı kompozitten yapılıyor. Buradaki firmalarımız savunma sanayisinden rüzgar enerjisine kadar çok farklı alanlarda üretim yapabiliyorlar. Bunların hem ham maddesini yan sanayisini kompozit anlamında üretirken bitmiş ürünleri üreten firmalarımız var. Kompozit fuarı bu kabiliyetlerimizi görebileceğimiz bir fuar. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bu alanda ilerlemiş olmaktan, bu alana yatırımların devam ediyor olmasını görmekten çok mutluyuz. Kompozit sektöründe neler yapılıyor bunu görmek isteyen hem sektörden iş insanlarını da hem meraklıları hem akademisyenleri Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'ne bekliyoruz. Gelsinler, 8 Ekim'e kadar bu fuarı ziyaret etsinler. Sektörde neler oluyor, trendler nereye gidiyor onu görsünler hem de Türkiye'deki kabiliyetleri görüp ileriye dönüş iş anlaşmalarını bu fuarda yapabilirler." diye konuştu.

FUAR HAKKINDA

Türk Kompozit Fuarı, Türkiye'de tek olmasının yanı sıra Avrupa'da en önemli 5 fuardan biri olarak gösteriliyor. Fuarda firmaların reçine, elyaf, teknik tekstil, termoset, termoplastik gibi ham maddeleri yer alıyor. Yarı ve ara ürünler, nihai ürünler, işleme teknolojileri, makine ve ekipmanlar ile tüketim malzemeleri de fuarda sergileniyor. Teknik ve ticari seminerlerin gerçekleştirileceği fuarda, ürün sergileri, canlı demolar ve ürün tanıtımları gerçekleştiriliyor.