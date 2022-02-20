Üye Girişi
Bakan Yanık: "1 milyar 256 milyon TL evde bakım yardımını hesaplara yatırdık" - Son Dakika

Bakan Yanık: "1 milyar 256 milyon TL evde bakım yardımını hesaplara yatırdık"

20.02.2022 13:29
Bakan Yanık: "1 milyar 256 milyon TL evde bakım yardımını hesaplara yatırdık"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 1 milyar 256 milyon TL'nin hesaplara yatırıldığını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 1 milyar 256 milyon TL'nin hesaplara yatırıldığını açıkladı.

Bakan Derya Yanık, engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatılan evde bakım yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşların desteklendiğini hatırlattı. Engelli vatandaşlara yönelik politikaları aile odaklı sosyal hizmet vizyonu doğrultusunda gerçekleştirdiklerinin altını çizen Bakan Yanık, "Aileleri yanında kalan engellilere gündüz bakım hizmeti, evde bakım yardımı gibi hizmet modelleriyle destek oluyoruz. Bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen aylık ortalama 535 bin vatandaşa evde bakım yardımı veriyoruz" dedi.

Bakan Yanık, 2022 yılı ocak-temmuz dönemi için evde bakım yardımının bin 798 TL'den 2 bin 354 TL'ye çıkarıldığını hatırlatarak, "Bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 1 milyar 256 milyon TL evde bakım yardımını hesaplara yatırdık. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı. - ANKARA

YORUMLAR
500
Bakan Yanık: '1 milyar 256 milyon TL evde bakım yardımını hesaplara yatırdık' Bakan Yanık: "1 milyar 256 milyon TL evde bakım yardımını hesaplara yatırdık" Osmaniye Belediyesi yaşlılar için 'Hayat Sizinle Güzel' uygulamasını başlattı Osmaniye Belediyesi yaşlılar için "Hayat Sizinle Güzel" uygulamasını başlattı Doğal gaz tüketim desteğine başvurular bugün başlıyor Doğal gaz tüketim desteğine başvurular bugün başlıyor

Türk Lirası, Derya Yanık, Engelli, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bakan Yanık: '1 milyar 256 milyon TL evde bakım yardımını hesaplara yatırdık' - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
15:14 Güngör Arslan'ın cenazesine, eşinin Vali ile olan diyaloğu damga vurdu
15:12 Gazeteci Güngör Arslan'ın ölmeden önce çekilen videosu ortaya çıktı: Öldürülen ne ilk ne de son gazeteci olacağım
15:09 Çin'in uzay aracı, keşfettiği küreciklerle Ay'ın gizemini çözecek!
15:06 Kraliçe Elizabeth koronavirüs testi pozitif çıktı
15:05 Son Dakika: Kremlin, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği tarihi veren batı medyası için: Provokasyondur, aksi sonuçlara yol açabilir
14:46 Rossella Petrillo, Arthur Cabral'ın göğüslerine bakıp yaptığı hareketle ilgili ilk kez konuştu: Benim gördüğüm şey iki kişinin çalışmasıdır
14:22 Putin'in Ukrayna'yı işgal planı dehşete düşürecek!
14:19 Numan Kurtulmuş Migros işçileri için: İşçilerin hakkını verin
14:17 Restoranın cama astığı not ülkeyi karıştırdı! 'Kıyafet şartı'nı herkes eleştirdi
14:02 Cemal Enginyurt'tan "Geççek" mesajı: Geçmesin diyenler siz uyuyun, biz yollardayız
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2022 16:03:19. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Yanık: "1 milyar 256 milyon TL evde bakım yardımını hesaplara yatırdık" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement