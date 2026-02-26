Bakan Yumaklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı - Son Dakika
Bakan Yumaklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

26.02.2026 12:40
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Yumaklı, NSosyal hesabından paylaştığı mesajda, şunları kaydetti:

"Bir lider düşünün, milletinin derdiyle dertlenen, sevincini kendi sevinci bilen. Attığı her adımda Türkiye'nin yarınlarını düşünen, cesaretiyle yol açan, inancıyla umut olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü gönülden tebrik ediyorum. Rabb'im sağlıklı, hayırlı uzun ömürler nasip etsin."

Kaynak: AA

13:16
Bakan Yumaklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı
