Bakan Yumaklı'dan Tarım ve Hayvancılık Seferberliği - Son Dakika
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Ekonomi

Bakan Yumaklı'dan Tarım ve Hayvancılık Seferberliği

Bakan Yumaklı\'dan Tarım ve Hayvancılık Seferberliği

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, besilik dana üretimi için seferberlik başlattıklarını ve yeni projelerle gıda-arz güvenliğini artırmayı hedeflediklerini açıkladı.

26.11.2024 17:31  Güncelleme: 17:33
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TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "İhtiyaç olan besilik dananın üretilmesinin seferberliği başladı. Bu kapsamda Iğdır ve Ceylanpınar Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) işletmelerimizde damızlık et, sığır yetiştiriciliği projesini başlattı. Önümüzdeki ay Iğdır işletmemiz tam kapasiteyle çalışmaya başlamış olacak" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB), Oda/Borsa Yönetim Kurulu Başkanları ve İlgili Sektör Meclisi Başkanları İstişare Toplantısı'na katıldı. Bakan Yumaklı, tarım sektörüne stratejik bir şekilde bakarak sektörün gelişmesi için politikalar ürettiklerini, son 22 yılda tarım sektörüne 1 trilyon 365 milyar lira tarımsal destek verildiğini söyledi. Bakan Yumaklı, şimdi yeni hedefler için çalıştıklarını açıklayarak, "Biz resmi bilgiler ya da sayısal verilerle konuştuğumuz ve sizlerle istişare ettiğimiz için bazı yalan haberlere de kulak asmıyoruz. Dezenformasyonlar her zaman için var. Maalesef itibarsızlaştırma her zaman için var. Bugün dünyanın yeni normal çerçevesinde gidişatına baktığımızda, ülkelerin kendi kaynaklarını gözeterek daha korumacı bir yapıya büründüğünü görebiliyoruz. Bu bizim için de geçerli, ülkemizin kaynaklarını en verimli şekilde kullanmamız büyük önem arz ediyor. Bu kapsamda; hayvansal üretimde ve su ürünleri üretiminde üretim planlamasını hayata geçirdik" dedi.

42 ildeki IPARD desteklerini, 81 ile çıkardıklarını anlatan Bakan Yumaklı, IPARD 3'ün de çağrı ilanlarının başladığını kaydetti. Bakan Yumaklı, gıda-arz güvenliğinin önemli bir parçası olan hayvansal üretimde rekabet gücünü artırmak için de yeni yol haritasının 5 Şubat 2024 tarihinde açıkladıklarını hatırlatarak, "İhtiyaç olan besilik dananın üretilmesinin seferberliği başladı. Bu kapsamda Iğdır ve Ceylanpınar TİGEM işletmelerimizde damızlık et, sığır yetiştiriciliği projesini başlattık, TİGEM iş birliği ile. Önümüzdeki ay Iğdır işletmemiz tam kapasiteyle çalışmaya başlamış olacak. Ceylanpınar işletmesinin ise 2025'in Haziran ayına kadar tam kapasiteye ulaşmasını bekliyoruz. Bu iki işletmede de ilk amacımız 70 bin başlık kapasiteye ulaşmış olmak. Iğdır'da yapmış olduğumuz örnek bir işletme. Bu tür işletmelerin 81 ilimizde kurulması bizim için önemli. İmkanlarınız ölçüsünde memleketlerinize 100 başlık, 500 başlık, 1000 başlık damızlık etçi ırk işletmesi kurdurmanız, ülkemizin gıda güvenliği için büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı, su verimliliği ve seferberliği konusuna da dikkat çekerek, "Suyun verimli kullanılması son derece önemli. Bunun bütün sektörler tarafından uygulamaya konulması bizim için olmazsa olmaz. Önümüzdeki dönemde iklim değişikliği başta olmak üzere birçok dış etkenin bizleri en çok etkileyeceği hususlardan bir tanesi su" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Bakan Yumaklı'dan Tarım ve Hayvancılık Seferberliği - Son Dakika

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