Bakan Yumaklı'dan Üreticilere 2,9 Milyar TL Destek Müjdesi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Bakan Yumaklı'dan Üreticilere 2,9 Milyar TL Destek Müjdesi

Bakan Yumaklı\'dan Üreticilere 2,9 Milyar TL Destek Müjdesi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Gaziantep'te 2,9 milyar TL'lik destek ödemelerinin başladığını duyurdu.

27.09.2024 12:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Gaziantep'te bulunan Avrupa Birliği onaylı hayvancılık tesisini ziyaret ederek, üreticilere 2 milyar 900 milyon TL'lik destek ödemesinin bugün başlayacağı müjdesini verdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye buluşmaları çerçevesinde bir dizi ziyarette bulunmak üzere Gaziantep'e geldi. Gaziantep'teki ilk ziyaretini uluslararası standartlarda donatılan ve Avrupa Birliği tarafından onay alan Lara Hayvancılık tesisine gerçekleştiren Bakan Yumaklı, üreticilere destek mesajı vererek, "Buzağı desteği ve bitkisel ürün sigortası desteği başta olmak üzere çeşitli kalemlerde 2 milyar 900 milyon TL'lik destek ödemesini bugün üreticilerimizin hesaplarına aktarıyoruz" dedi.

"Şubat ayında 5 yıllık bir hayvancılık yol haritası açıkladık"

Şubat ayında 5 yıllık hayvancılık yol haritası açıkladıklarını, kadın ve genç girişimcilere pozitif ayrımcılık yaptıklarını belirten Tarım ve Orman Bakan İbrahim Yumaklı, "Şu anda içinde bulunduğumuz 10 bin başlık, ari bir çiftlik ve Avrupa Birliği onaylı bir çiftlikteyiz. 2012 yılında kurulmuş olan bu çiftlik hem örneklik olması açısından hem de tüberküloz ve brüseloz hastalıkları açısından da ari olması açısından son derece önemli bir çiftlik. Tarımsal üretimin en önemli ayaklarından birisi hayvansal üretim. Dolayısıyla üretim planlaması konusunda hayvansal üretimi de 1 Ocak 2024 itibariyle devreye almış durumdayız. Şubat ayında 5 yıllık bir hayvancılık yol haritası açıkladık, Bu yol haritamızın içerisinde 3 yıllık bir perspektifte bütün üreticilerimizin, girişimcilerimizin önünü görebilecekleri, hangi destekleri alabileceklerini bilecekleri bir sistemi açıklamış olduk. Özellikle ilk kez olmak üzere gençlere ve kadın girişimcilerimize pozitif ayrımcılık yaptık. Bütün bunların tamamının üzerine özellikle hayvan hastalıklarıyla mücadele açısından, verimliliğin artırılması ve kalitenin artırılması açısından ariliğe ayrı bir parantez açtık. Dolayısıyla şu anda içinde bulunduğumuz bu işletmede bu anlamda ülkemizin yüz aklarından bir tanesi örneklik olması bakımından belki de pek çok işletmenin bundan sonraki dönemde kendilerine hedef edineceği bir pozisyonda üretimine devam ediyor" şeklinde konuştu.

"2 milyar 900 milyonluk bir destek ödemesi bugün başlıyor"

Katıldığı programda Gaziantep'in üretimde son derece önemli bir il olduğunu ve diğer üreticilere örnek olduğunu söyleyen Bakan Yumaklı, üreticilere destek müjdesi vererek çeşitli alanlarda 2 milyar 900 milyon TL'lik destek ödemeleri yapılacağını vurguladı. Bakan Yumaklı, "Bizim için hakikaten son derece önemli. Elbette bundan sonraki dönemde de hem ülkemizdeki hayvansal üretim miktarını artırmak hem de kalitesini artırmak bütün bunları yaparken de hayvan hastalıklarıyla mücadele edebilmek açısından ağrı iyiliğin önemini tekrar belirtmek istiyorum. Elbette bütün bunları yaparken dünden bugüne ve bugünden sonrasına iki farklı metoloji olduğunu belirttik. Bütün bunların hepsinin de üretim planlaması kapsamında açıklamalarını yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Ancak bugün itibariyle desteklerimiz, vermiş olduğumuz desteklerimiz devam ediyor. Bugün itibariyle 2 milyar 900 milyonluk bir destek ödemesi, buzağı desteklemeleri ve diğer desteklemeler başka olmak üzere üreticilerimizin hesabına yatmış olacak. Gaziantep bu üretim için hakikaten son derece önemli bir ilimiz. Buradan da üreticilerimize duyurmuş olalım. Bugün itibariyle 2 milyar 900 milyon liralık destek ödemeleri üreticilerimizin hesaplarına yatmış olacak. Ben bu vesileyle hem Gaziantep şehrini hem girişimcimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Kendilerinin bu örnek uygulamalarını ülkemizdeki diğer girişimcilere, diğer üreticilere bir hedef olarak konmasını özellikle diliyorum" şeklinde konuştu.

Hayvanların aşılama işleminin 17 Eylül'den itibaren 1 ay süreceğini aktaran Bakan Yumaklı, üreticilerin işlemlerini yaptırmalarını istedi. Bakan Yumaklı, "Hayvan hastalıklarıyla mücadeleyi çok önemsediğimizi tekraren altına çizeyim. Dolayısıyla 17 Eylül'de başlayan şap aşılamasının bir ay süreceğini ve bunda da Türkiye'deki bütün üreticilerimizin hayvanlarını aşılamakla alakalı bu süreç içerisinde işlemlerini yaptırmalarını özellikle kendilerinden istirham ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanı, Avrupa Birliği, gaziantep, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Yumaklı'dan Üreticilere 2,9 Milyar TL Destek Müjdesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:03 Dedesi yaşındaki adamı sokak ortasında acımasızca dövdü Dedesi yaşındaki adamı sokak ortasında acımasızca dövdü
09:35 Görüntü Türkiye’den Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı Görüntü Türkiye'den! Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı
09:20 Hizbullah lideri Nasrallah öldü mü İran medyası haberi böyle duyurdu Hizbullah lideri Nasrallah öldü mü? İran medyası haberi böyle duyurdu
09:14 Netanyahu’nun kanlı saldırı emrini verdiği an Netanyahu'nun kanlı saldırı emrini verdiği an!
23:58 Sokak ortasında keleşle yol kesip baba ve 4 çocuğunu vurdu Sokak ortasında keleşle yol kesip baba ve 4 çocuğunu vurdu
13:43 Adana’da 96 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidine rekor ceza Adana'da 96 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidine rekor ceza
13:12 Mustafa Sarıgül, silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın’ı hastanede ziyaret etti Mustafa Sarıgül, silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın'ı hastanede ziyaret etti
13:06 MSB: Kuzey Irak ve Suriye’de 22 terörist etkisiz hale getirildi MSB: Kuzey Irak ve Suriye'de 22 terörist etkisiz hale getirildi
12:59 Yapılandırma yapan kart kullanmaya devam edecek mi, faiz ne kadar olacak İşte borçluların beklediği düzenlemenin ayrıntıları Yapılandırma yapan kart kullanmaya devam edecek mi, faiz ne kadar olacak? İşte borçluların beklediği düzenlemenin ayrıntıları
12:57 Ünlü şarkıcı Lana Del Rey, Jeremy Dufrene ile evlendi Ünlü şarkıcı Lana Del Rey, Jeremy Dufrene ile evlendi
12:24 Rekabet Kurumu’ndan onay çıktı Getir’in tek kontrolü BAE’li Mubadala firmasının oldu Rekabet Kurumu'ndan onay çıktı! Getir'in tek kontrolü BAE'li Mubadala firmasının oldu
12:18 Setlere dönecek olan Ezgi Mola’dan özel istek Her şey oğlu Can’a göre ayarlanacak Setlere dönecek olan Ezgi Mola'dan özel istek! Her şey oğlu Can'a göre ayarlanacak
11:56 Kafa karıştıran görüntü “Tezgah“ diyen de var “içim parçalandı“ diyen de Kafa karıştıran görüntü! "Tezgah" diyen de var "içim parçalandı" diyen de
11:48 Jahrein’den, Elçin Sangu’ya hakaret davası Jahrein'den, Elçin Sangu'ya hakaret davası
11:41 Helene Kasırgası, Florida’yı vurdu OHAL ilan edildi Helene Kasırgası, Florida'yı vurdu! OHAL ilan edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2024 10:24:26. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Yumaklı'dan Üreticilere 2,9 Milyar TL Destek Müjdesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement