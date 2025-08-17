Bakan Yumaklı: Yapay Et Üretimi Yalanı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Bakan Yumaklı: Yapay Et Üretimi Yalanı

17.08.2025 19:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım Bakanı Yumaklı, İklim Kanunu'na ilişkin yapay et iddialarının asılsız olduğunu belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İklim Kanunu üzerinden " Türkiye'de yapay et üretilecek" iddialarının yer aldığını belirterek, "İklim Kanunu'nda yapay etle ilgili tek bir kelime dahi bulunmamaktadır, böyle bir düzenleme yoktur." ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı, Next Sosyal'deki hesabından, son günlerde İklim Kanunu üzerinden tamamen asılsız iddialar ve kasıtlı yalan haberlerin dolaşıma sokulduğunu bildirdi. ?

Bunların başında "Türkiye'de yapay et üretilecek" ve "Türkiye'de hayvancılığı bitirecekler, hayvancılık yapanlara izin verilmiyor" yalanlarının geldiğini belirten Yumaklı,?"İklim Kanunu'nda yapay etle ilgili tek bir kelime dahi bulunmamaktadır, böyle bir düzenleme yoktur. Bakanlığımızın gündeminde yapay et hiçbir zaman olmamıştır." ifadelerini kullandı.

"Hayvan pazarlarını bu haftadan itibaren açmaya başlıyoruz"

Yumaklı, son günlerde şap hastalığına karşı yoğun şekilde mücadele ettiklerini, SAT1 serotipine karşı geliştirdikleri 11 milyondan fazla aşıyı sahaya sevk ettiklerini anımsatarak, aşı üretimi ve aşılamaların devam ettiğini aktardı.

Hayvan pazarlarını bu haftadan itibaren peyderpey açmaya başlayacaklarının bilgisini veren Yumaklı, şu ifadeleri kullandı: ?

"Olumlu yönde ilerlediğimiz bu mücadele karşısında da 'Devletin amacı İklim Kanunu gereği hayvanları öldürmek, asıl devletin yaptığı aşı hayvanları hasta ediyor, kesinlikle aşı yaptırmayın' diyerek üreticilerimizi yalanlarıyla aldatan bazı provokatörler türemiştir. Üreticimizi ve vatandaşımızı aldatmaya yönelik bu tür dezenformasyonlar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.?Diğer yandan, bazı üçkağıtçıların bu yalanları fırsata çevirerek, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza, 'Bu kanun yüzünden hayvanlarınızı düşük fiyattan satmak zorunda kalacaksınız, şimdiden bize satın' diyerek, üreticimizin emeğine göz dikip, organize bir dolandırıcılık faaliyetinin içine girdiklerini görüyoruz. ?Biz üreticimizin alın terinin, emeğinin her zaman yanındayız."

Bakan Yumaklı, son 23 yılda 491 milyar lira hayvancılığa destek verdiklerini, hayvancılık yol haritasıyla genç ve kadın üreticileri, küçük aile işletmelerini öncelikli olarak desteklediklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Hayvancılıkla ilgili en doğru bilgiye Türkiye'nin her il ve ilçesinde bulunan Tarım ve Orman Müdürlüklerimizden ulaşabilirsiniz. Sosyal medyada yayılan yalan haberlere, kulaktan dolma söylentilere itibar etmeyiniz. Ayrıca bu yöntemlerle dolandırıcılık yapanlara karşı dikkatli olunuz. Böyle bir durumla karşılaştığınızda hiç tereddüt etmeden adli mercilere şikayet ediniz.? Tarım ve Orman Bakanlığı olarak, üreticimizin hakkını, vatandaşımızın güvenini korumak için hem sahada hem de hukuk önünde gereken mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğimizin altını çizmek istiyorum."

Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanı, Politika, Ekonomi, Tarım, Aşı, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Yumaklı: Yapay Et Üretimi Yalanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anfield’da hüzünlü gece: Muhammed Salah hüngür hüngür ağladı Anfield'da hüzünlü gece: Muhammed Salah hüngür hüngür ağladı
Fitch, Türkiye için yıl sonu faiz tahminini açıkladı Fitch, Türkiye için yıl sonu faiz tahminini açıkladı
Sahte denklik skandalı 17 yıllık öğretmenin yapmadığı kalmamış Sahte denklik skandalı! 17 yıllık öğretmenin yapmadığı kalmamış
Kilosu 700 liraya çıktı, duyan tarlasına ekmek istiyor Kilosu 700 liraya çıktı, duyan tarlasına ekmek istiyor
Marmara depreminin “batık şehri“ 26 yıl sonra görüntülendi Marmara depreminin "batık şehri" 26 yıl sonra görüntülendi
Beyazıt Öztürk ve Candan Erçetin’in efsane atışması yıllar sonra geri döndü Beyazıt Öztürk ve Candan Erçetin'in efsane atışması yıllar sonra geri döndü
Anlaşmanın eli kulağında Fenerbahçe’nin Dorgeles Nene için yaptığı teklifi ortaya çıktı Anlaşmanın eli kulağında! Fenerbahçe'nin Dorgeles Nene için yaptığı teklifi ortaya çıktı
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Şap büyük oranda baskılandı, 8 ilde hayvan pazarları açılacak Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Şap büyük oranda baskılandı, 8 ilde hayvan pazarları açılacak
Marmara Denizi’ndeki “sessiz“ deprem tehlikesi 1766’dan beri harekete geçmedi Marmara Denizi'ndeki "sessiz" deprem tehlikesi! 1766'dan beri harekete geçmedi
İstanbul’da 4 kadın hırsız tutuklandı Suç makinesi çıktılar İstanbul'da 4 kadın hırsız tutuklandı! Suç makinesi çıktılar
Çocuk eşofmanında gizli tehlike Raf ve depodaki tüm stoklar toplatılıyor Çocuk eşofmanında gizli tehlike! Raf ve depodaki tüm stoklar toplatılıyor

16:34
ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi
ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi
19:11
Çanakkale kabusu yaşıyor Havadan çekilen görüntüler yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi
Çanakkale kabusu yaşıyor! Havadan çekilen görüntüler yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2025 20:09:34. #7.11#
SON DAKİKA: Bakan Yumaklı: Yapay Et Üretimi Yalanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.