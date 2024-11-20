Bakanlık yazı gönderdi! Döner, iskender ve hamburgerde gramaj kaçağına son - Son Dakika
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Ekonomi

Bakanlık yazı gönderdi! Döner, iskender ve hamburgerde gramaj kaçağına son

Bakanlık yazı gönderdi! Döner, iskender ve hamburgerde gramaj kaçağına son

Tüketici şikayetleri üzerine harekete geçen Ticaret Bakanlığı, lokantalara döner, iskender ve hamburgerde gramaj bilgisi şartı getirdi. Gramajı gizli tutan işletmeye idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

20.11.2024 06:48
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Ticaret Bakanlığı, vatandaşın en çok tercih ettiği ürünlerden olan döner, iskender ve hamburgerde kullanılan etin gramajına da fiyat listesinde yer verilmesini istedi. Bakanlığın, esnaf odalarına gönderdiği yazıda, lokanta, restoran gibi işletmelerde, aynı türden ürünün farklı usul ve ölçüler ile farklı fiyatlardan sunulduğu durumlarda, tarife ve fiyat listelerinde ürünlerin gramaj bilgilerinin yer almaması sebebiyle tüketici tarafından fiyat karşılaştırılması yapılamadığı belirtildi.

TÜKETİCİLER EKSİK BİLGİLENDİRİLİYOR

Bu konuda çok sayıda şikayet geldiğine dikkat çekilirken gerek hızlı servis edilmesi gerekse de ekonomik olmalarından dolayı tüketici tarafından en fazla tercih edilen ürünlerin başında döner ve hamburgerin geldiği hatırlatıldı. Son dönemde lokanta ve büfe zincirleri gibi işletmelerce, geleneksel satış yöntemi olarak, ağırlığı ölçülerek satışa sunulması gereken dönerin, 'Döner sandviç, ekmek arası döner, dürüm döner, servis döner' gibi isimler altında farklı fiyatlarla satıldığı vurgulandı. İskender ve hamburgerin ise farklı porsiyonlarda, farklı fiyatlarla satılması sebebiyle, 'döner, İskender ve hamburger' satışında tüketicinin eksik bilgilendirildiği ifade edildi.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre tüketicilerin mağduriyetinin önüne geçilmesi için bu yiyeceklerle ilgili olarak, tarife ve fiyat listelerinde ürünlerin ayırıcı özelliği olarak gramaj bilgilerinin de yer alması istendi. Denetimler sırasında fiyat listesinde bu bilgilerin eksikliğinin tespiti halinde idari para cezası uygulanacak.

Ticaret Bakanlığı, Yemek Tarifi, İskender, 3-sayfa, Ekonomi, Gündem, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakanlık yazı gönderdi! Döner, iskender ve hamburgerde gramaj kaçağına son - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • oktay sayar:
    döner dürümünün ,yarısı patates,yarısı soğan 19 0 Yanıtla
  • Abdullah Kara:
    Güzel ve faydalı bi uygulama olur 10 0 Yanıtla
  • Levent Kule:
    Bugune kadar söylenen hiçbirşey yapılmadı 7 0 Yanıtla
  • Tuncay null:
    Döner göremiyoruz icine magrul sogani basiyolar veriyolar sanmiyorum düzeleceğini 6 0 Yanıtla
  • Yaşar Koldemir:
    uygundur.derhal 2 0 Yanıtla
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