Baker Hughes verisine göre ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 6 artarak 462'ye çıktı

Baker Hughes verisine göre ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 6 artarak 462'ye çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Baker Hughes'un haftalık verileri, ABD'de petrol sondaj kulesi sayısının 3-9 Ekim haftasında 6 artarak 462'ye ulaştığını ortaya koydu. Ülkedeki kule sayısı böylece son 1 yılda 44 artış kaydetti.
ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 6 arttı.
Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.
Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 3-9 Ekim haftasında önceki haftaya göre 6 artarak 462'ye yükseldi.
ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda 44 arttı.
Brent petrolün varil fiyatı cuma 104,72 dolardan işlem gününü tamamlarken Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı günü 91,85 dolar seviyesinde kapattı.
Kaynak: AA
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